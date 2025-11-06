Jubilaciones: advierten que el cálculo por inflación puede generar demandas contra la Anses

El ajuste de las jubilaciones por inflación abrió nuevas posibilidades de juicios contra la Anses. Especialistas advierten que el esquema actual, establecido por el Decreto 274/24, podría ser inconstitucional porque desvincula los haberes previsionales de la evolución de los salarios de los trabajadores activos. Los detalles en esta nota.

Jubilaciones: por qué el nuevo cálculo genera reclamos ante Anses

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad, los aumentos mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones se calculan únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Sin embargo, la legislación previsional define que las jubilaciones deben reflejar la evolución de los sueldos, dado que se trata de un salario diferido.

Una nota firmada por Ismael Bermúdez en Clarín, detalló que entre abril de 2024 y agosto de 2025, los salarios medidos por el Ripte (Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables) crecieron 117%, mientras que la inflación acumulada fue de 71%. La diferencia de 46 puntos porcentuales refleja una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los jubilados.

“Existe un criterio judicial firme en el sentido de que la jubilación es sustitutiva del salario. Por tal razón, consideramos que la movilidad jubilatoria no puede desatender el movimiento del salario de los activos”, advirtió el abogado previsional Guillermo Jáuregui, citado por el medio nacional.

De continuar la tendencia, el ajuste basado exclusivamente en la inflación consolidaría una brecha creciente entre los ingresos de los trabajadores y los haberes jubilatorios. Según los especialistas, el mecanismo actual apuesta todo al IPC y desatiende variables como la recaudación y la evolución salarial, lo que podría perpetuar la pérdida del poder de compra de los jubilados y abrir una nueva etapa de litigios contra la Anses.