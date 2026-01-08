Apagón masivo en Catriel: cayó una torre de alta tensión, Transcomahue y Edersa trabajan para restablecer el servicio

La ciudad de Catriel atraviesa una mañana complicada, tras un apagón general que comenzó en horas de la madrugada. La empresa estatal Transcomahue puso en marcha un plan de emergencia para reconstruir el tramo de la línea de 132 kV afectado por la caída de una torre.

Desde el Gobierno de Río Negro indicaron que «los trabajos se sostendrán durante toda la jornada, con un importante despliegue de recursos humanos y técnicos.» Cerca del mediodía se conocerá un nuevo parte de la situación.

Según indicaron desde Provincia, el apagón se produjo tras la caída de una estructura de Alta Tensión en el tramo Medanitos-Divisaderos que sacó de servicio el nodo principal que abastece a la localidad y zonas rurales.

Los trabajos que realizan para restablecer la luz en Catriel

Transcomahue activó un plan de contingencia. Se trasladó personal, grúas y materiales desde ciudades de la provincia para realizar maniobras en la zona.

Según el reporte, las tareas consisten en ensamblar columnas para puentear el tramo y restablecer el flujo mientras se planifica la obra.

EdERSA se sumó al operativo con ingenieros y equipos para colaborar en las maniobras y normalizar el servicio cuando el sistema de transporte funcione. El Gobierno aclaró que el daño requiere tiempo y que el calor influye en los plazos de seguridad para los operarios.