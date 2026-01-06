Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes programados en Sierra Grande, Playas Doradas y Cipolletti

La distribuidora eléctrica Edersa realizará este miércoles 7 de enero una serie de obras de ampliación y mejoras en redes de media tensión que afectarán el suministro eléctrico en localidades de Río Negro. Las tareas incluirán trabajos en Sierra Grande y Playas Doradas, además de intervenciones complementarias en Cipolletti, y requerirán cortes programados de energía. Los detalles.

Habrá cortes de luz en Sierra Grande, Playas Doradas y Cipolletti

En Sierra Grande, el servicio se interrumpirá entre las 6 y las 9 de la mañana en la zona comprendida desde la calle Molle hasta la avenida Prefectura Naval Argentina, y desde la calle Tegula hasta la Posada de la Luna. En tanto, en Playas Doradas, el corte será total entre las 6 y las 7.30, durante el mismo miércoles.

Por su parte, en Cipolletti, los trabajos se desarrollarán entre las 7.30 y las 12, en los barrios Don Bosco y Almirante Brown, dentro del cuadrante delimitado por las calles Arenales, Brasil, Don Bosco y Miguel Muñoz. Las tareas forman parte del proyecto de incremento del abastecimiento eléctrico sobre la calle Santa Cruz.

Desde la empresa solicitaron a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias ante la interrupción del servicio, aclarando que los trabajos apuntan a mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en cada localidad.