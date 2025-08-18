¡Atención! El Gobierno recordó que la VTV no es necesaria en estos autos en agosto 2025

El Gobierno Nacional modernizó, meses atrás, la Ley de Tránsito, una normativa con casi 30 años de antigüedad. Las medidas se oficializaron a través del Decreto 196/2025 publicado en el Boletín Oficial. Entre otros puntos, la medida introduce modificaciones en la licencia de conducir y aplica cambios en la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Los detalles en esta nota.

Qué pasa con la licencia de conducir en agosto 2025

Con los cambios en la licencia de conducir y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el Gobierno Nacional busca agilizar trámites administrativos y reducir costos para los conductores, tanto particulares como profesionales, se informó oficialmente.

Uno de los cambios en la normativa es que la licencia nacional de conducir ahora es digital y válida en todo el país. Para su renovación, los conductores deben presentar un certificado de aptitud psicofísica de manera online, cada 5 años si son menores de 65 años, cada 3 años en mayores de 65 y anualmente después de los 70 años.

A su vez, los conductores principiantes seguirán utilizando el cartel identificatorio de su condición durante los primeros 6 meses de expedida la licencia y, de incurrir en faltas graves durante los primeros 2 años, se les suspenderá la licencia.

Qué pasa con la VTV en agosto 2025

El Gobierno Nacional también confirmó cambios en la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Respecto de los plazos para la realización de las revisiones técnicas, se estableció lo siguiente:

En vehículos 0 km de uso particular, se extiende a 5 años a partir de la fecha de patentamiento inicial.

En el caso de los 0 km de uso no particular, tendrán que hacer su primera revisión en el plazo que establezca la jurisdicción local, y que no podrá superar el año.

En vehículos usados de uso particular con hasta 10 años de antigüedad, la revisión técnica tendrá una vigencia de 2 años.