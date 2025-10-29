Atención jubilados y pensionados: cuándo se activa el calendario Anses de noviembre 2025

La Anses difundió el calendario de pagos para noviembre 2025. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento cercano al 2,1%, por la fórmula de movilidad vigente. Paralelamente, los jubilados y pensionados con haberes mínimos recibirán un bono de hasta 70 mil pesos. Los detalles en esta nota.

Cuándo se activa el calendario Anses de noviembre 2025

La Anses detalló que los pagos del próximo mes comenzarán el 10 de noviembre 2025. Como ocurre habitualmente, el depósito de los haberes respetará la terminación de DNI de los beneficiarios. El cronograma es el siguiente:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de noviembre

Anses: cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre de 2025

Aunque resta confirmación oficial, con el aumento y el bono, los jubilados y pensionados de Anses cobrarán los siguientes montos en noviembre 2025: