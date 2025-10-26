ESCUCHÁ RN RADIO
Calendario Anses: las prestaciones sociales que cobran la última semana de octubre 2025

La Anses concluirá esta semana con el calendario de pago de octubre 2025. Quiénes cobran entre el lunes 27 y el viernes 31.

Redacción

Por Redacción

La Anses continuará esta nueva semana de octubre 2025 con el calendario de pago de las distintas prestaciones sociales. Como ocurre mes a mes, la distribución de los haberes respetará la terminación de DNI de los beneficiarios.

Este mes, las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento del 1,8%, por la fórmula de movilidad vigente. ¿Quiénes cobran la última semana del mes?

El calendario de la Anses en la semana del 27 al 31 de octubre 2025

  • Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

  • Prestación por Desempleo

DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

  • Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

El trámite de Anses que se resuelve en segundos y es necesario para todo

La Anses es uno de los organismos nacionales más importantes del país, depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello y, es en el que se debe gestionar un trámite simple y funcional que toda persona debe tener a mano para comenzar, avanzar o consultar cientos de diligencias administrativas.

Se trata de cómo obtener la constancia del CUIL de Anses en forma rápida y sencilla. Para ello, el organismo informa y recuerda a la población que cualquier persona puede “descargar e imprimir su constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) desde cualquier computadora o teléfono celular, ingresando en anses.gov.ar y haciendo clic en Constancia de CUIL”.


