Calendario Anses: las prestaciones sociales que cobran la última semana de octubre 2025

La Anses continuará esta nueva semana de octubre 2025 con el calendario de pago de las distintas prestaciones sociales. Como ocurre mes a mes, la distribución de los haberes respetará la terminación de DNI de los beneficiarios.

Este mes, las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento del 1,8%, por la fórmula de movilidad vigente. ¿Quiénes cobran la última semana del mes?

El calendario de la Anses en la semana del 27 al 31 de octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

El trámite de Anses que se resuelve en segundos y es necesario para todo

La Anses es uno de los organismos nacionales más importantes del país, depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello y, es en el que se debe gestionar un trámite simple y funcional que toda persona debe tener a mano para comenzar, avanzar o consultar cientos de diligencias administrativas.

Se trata de cómo obtener la constancia del CUIL de Anses en forma rápida y sencilla. Para ello, el organismo informa y recuerda a la población que cualquier persona puede “descargar e imprimir su constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) desde cualquier computadora o teléfono celular, ingresando en anses.gov.ar y haciendo clic en Constancia de CUIL”.