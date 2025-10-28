Consultá el listado oficial de Pensiones No Contributivas por discapacidad rehabilitadas

Consultá el listado de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad que fueron rehabilitadas. La Defensoría del Pueblo de Buenos Aires publicó la nómina oficial de beneficiarios que recuperarán la prestación tras la suspensión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Revisá acá si te corresponde la restauración del beneficio.

Cómo saber si me rehabilitaron la Pensión No Contributiva por discapacidad

Autoridades de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires difundieron un listado actualizado, de más de 1800 páginas, donde se indica quiénes recuperan las Pensiones No Contributivas por discapacidad que fueron rehabilitadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en las últimas horas tras la resolución del Gobierno de Javier Milei.

En este listado, se considera a aquellas personas que recuperarán la prestación y recibirán también el pago retroactivo de las Pensiones No Contributivas por discapacidad, que deberá liquidar ANSES en el transcurso de los próximos días.

El listado de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires:

y puede consultarlo cualquier beneficiario de la Pensión No Contributiva por discapacidad haciendo click sobre ese enlace.

Paso a paso: cómo buscarte en el listado de pensiones rehabilitadas

Para encontrarte en el listado de beneficiarios de Pensiones No Contributivas por discapacidad que recuperan la prestación, de la mano de ANSES, podés:

Buscar por el nombre del titular.

Buscar por el número de DNI.

El documento presentado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires también incluye el detalle de la fecha de suspensión de la Pensión No Contributiva por discapacidad, hacia el final de las columnas, lo que permite controlar los haberes atrasados que ANSES debe pagar.