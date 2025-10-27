Anses y un trámite online que busca agilizar la atención: cuál es y cómo hacerlo
La Anses brinda la posibilidad de gestionar en línea un trámite con el que se busca agilizar la atención y simplificarle el día a día a la gente. Los detalles.
En el marco del proceso de modernización y digitalización que impulsa el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, la Anses brinda la posibilidad de gestionar completamente en línea un trámite con el que se busca agilizar la atención y simplificarle el día a día a la gente. Los detalles en esta nota.
Anses: el trámite online que busca agilizar la atención
Se trata de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación destinada a garantizar cobertura previsional a las personas mayores de 65 años que no cuentan con jubilación ni pensión. El trámite puede realizarse de manera 100% digital, gratuita y sin moverse del hogar, durante las 24 horas del día, a través de la plataforma Mi Anses.
Esta medida se enmarca en el objetivo del Gobierno Nacional de facilitar el acceso a los servicios públicos, reducir los tiempos de espera y promover la inclusión digital, especialmente entre los adultos mayores.
Anses: quiénes pueden acceder a la PUAM
- Personas mayores de 65 años que no perciban ninguna jubilación, pensión o prestación por desempleo, ya sea de organismos nacionales o provinciales.
- Argentinos nativos o naturalizados con al menos 10 años de residencia en el país, anteriores a la solicitud, o extranjeros con 20 años de residencia, de los cuales 10 deben ser inmediatamente previos al pedido de la pensión.
- Mantener la residencia en Argentina una vez otorgada la prestación, lo que implica no ausentarse del país por más de 90 días corridos.
Anses: cuáles son los beneficios de la PUAM
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de la Anses tiene carácter vitalicio y no contributivo, y su monto equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.
Además, quienes la perciben acceden a cobertura médica del PAMI y asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad, cónyuge, ayuda escolar anual y otros beneficios previsionales.
Anses: cómo hacer el trámite de gestión de la PUAM en tres simples pasos
Ingresar a Mi Anses
Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Para ello, se deben verificar los datos personales y de contacto. Si es necesario, hay que actualizarlos en:
- Información Personal
- Domicilio
- Datos de contacto
Seleccionar la opción correcta
Ingresar en:
- Solicitud de Prestaciones
- Pensión Universal para el Adulto Mayor
Completar y enviar la solicitud
Seguir las indicaciones que da el sistema y, al finalizar, la página confirmará que la solicitud fue enviada exitosamente.
Anses: recomendaciones antes de iniciar la gestión de la PUAM
Una vez hecho el envío, el seguimiento del trámite puede realizarse también desde la aplicación Mi Anses, en Información Personal y luego Consulta de expediente.
Es indispensable contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales y familiares estén actualizados. Si el usuario aún no tiene clave, puede generarla directamente desde el sitio web oficial de Anses, de forma simple y gratuita.
Anses: la PUAM también puede tramitarse de manera presencial
Si bien la gestión digital es la más rápida y práctica, Anses mantiene la opción de realizar el trámite en persona. Es por eso, quienes lo prefieran pueden solicitar turno previo y concurrir a una oficina del organismo para recibir asistencia personalizada.
Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional avanza en su meta de modernizar el Estado y acercar los servicios públicos a la ciudadanía. La posibilidad de tramitar la PUAM desde cualquier dispositivo no solo ahorra tiempo y traslados, sino que también fortalece la inclusión previsional de miles de adultos mayores en todo el país.
