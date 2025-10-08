ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

¡Atención Neuquén! CALF anunció un nuevo corte de luz para este jueves: podría durar cinco horas

La interrupción en el servicio eléctrico será por tareas de mantenimiento. Los horarios a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

Corte de luz en Neuquén capital (foto Florencia Salto).

Corte de luz en Neuquén capital (foto Florencia Salto).

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará un sector de la ciudada el jueves. La interrupción podría durar cinco horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Jueves con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas

CALF también anticipó un corte programado para el jueves 9 de octubre. El mismo será por remodelación y mantenimiento de instalaciones de Media Tensión.

Detalle del corte:

  • De 7.30 a 12.30: afectará toda la zona de la Isla 132.

Temas

CALF

Corte de luz

Neuquén

Río Negro

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará un sector de la ciudada el jueves. La interrupción podría durar cinco horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios