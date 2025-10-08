¡Atención Neuquén! CALF anunció un nuevo corte de luz para este jueves: podría durar cinco horas
La interrupción en el servicio eléctrico será por tareas de mantenimiento. Los horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará un sector de la ciudada el jueves. La interrupción podría durar cinco horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Jueves con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas
CALF también anticipó un corte programado para el jueves 9 de octubre. El mismo será por remodelación y mantenimiento de instalaciones de Media Tensión.
Detalle del corte:
- De 7.30 a 12.30: afectará toda la zona de la Isla 132.
