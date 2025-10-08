¡Atención Neuquén! CALF anunció un nuevo corte de luz para este jueves: podría durar cinco horas

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará un sector de la ciudada el jueves. La interrupción podría durar cinco horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Jueves con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas

CALF también anticipó un corte programado para el jueves 9 de octubre. El mismo será por remodelación y mantenimiento de instalaciones de Media Tensión.

Detalle del corte: