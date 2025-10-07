Corte de luz programado en la zona sur de Neuquén durante tres horas este miércoles

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó sobre un nuevo corte programado de luz este miércoles 8 de octubre. Será en la zona sur de Neuquén durante tres horas. El detalle de las áreas afectadas por la interrupción al servicio eléctrico.

Dónde serán los cortes programados este miércoles 8 de octubre en Neuquén

Estos serán las zonas con cortes programados este miércoles 8 de octubre:

De 9 a 12, en la zona aledaña a Lago Falkner y Figueroa, por «mantenimiento en recinto y subestación transformadora».

De 15 a 17:30, en la zona aledaña a Aconcagua entre Ignacio Rivas/Domene y Bosch, por remodelaciones.

De 14:30 a 17:30, en barrio Costa Azul, por remodelaciones.

Las recomendaciones por cortes de luz programados en Neuquén

* Mantener desconectados los equipos electrónicos durante el corte para evitar daños.

* Preparar fuentes alternativas de iluminación y calefacción si fuese necesario.

* Consultar el estado del suministro a través de los canales oficiales de CALF.

Contacto para consultas ante cortes de luz en Neuquén

Para más información, los usuarios pueden comunicarse con CALF llamando al 0800 333 2253, opción 1, o ingresando a su página.

También pueden contactarse vía WhatsApp al +54 9 299 328 1127.