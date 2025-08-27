ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

¡Atención Roca, Cinco Saltos y Las Perlas! Cortes de luz este jueves: horarios y barrios afectados

Edersa realizará trabajos de mantenimiento y ampliación de redes en Roca, Cinco Saltos y Balsa Las Perlas.

Redacción

Por Redacción

Cortes de luz en Río Negro. Foto: gentileza.

Cortes de luz en Río Negro. Foto: gentileza.

La distribuidora Edersa anunció que durante la jornada de este jueves 28 de agosto desplegará un importante operativo de mantenimiento en distintas localidades del Alto Valle, lo que requerirá cortes programados de energía eléctrica en General Roca, Cinco Saltos y Balsa Las Perlas.

Las tareas incluyen mantenimiento en subestaciones transformadoras, ampliación de redes de baja tensión y obras de infraestructura destinadas a mejorar la calidad y previsibilidad del servicio eléctrico.

Roca: zonas y horarios afectados

En Roca, las cuadrillas de Edersa trabajarán entre las 9 y las 11 en un sector específico de la ciudad. El corte de suministro afectará a los usuarios comprendidos por las siguientes calles:

  • L. Lácar, entre Adáro y Avellaneda.
  • Adáro, entre L. Lácar y L. Mascardi.

Cinco Saltos: zonas y horarios afectados

En Cinco Saltos, los trabajos tendrán una mayor extensión horaria. El corte se llevará a cabo entre las 9 y las 13, y comprenderá la zona de la avenida Quilodrán, en el sector conocido como el Arroyón.

Balsa Las Perlas: zonas y horarios afectados

En Balsa Las Perlas se desarrollarán tareas estratégicas, ya que forman parte de la puesta en marcha de la nueva estación transformadora de la localidad. Para concretarlas, será necesario interrumpir el suministro eléctrico entre las 10 y las 11 en los siguientes barrios:

  • La Ruca.
  • Primeros Pobladores.
  • 5 Esquinas.
  • Militar.
  • Muten.
  • Colegio Secundario.

Según informó Edersa esta obra se complementa con la reciente construcción de la nueva línea de media tensión que cruza la Isla Jordán, avanza por la margen sur de Cipolletti y llega hasta Las Perlas.

La distribuidora remarcó que estos cortes son programados y necesarios para avanzar con la modernización de la red de distribución eléctrica en la región.


Temas

Balsa Las Perlas

Cinco Saltos

Río Negro

Roca

La distribuidora Edersa anunció que durante la jornada de este jueves 28 de agosto desplegará un importante operativo de mantenimiento en distintas localidades del Alto Valle, lo que requerirá cortes programados de energía eléctrica en General Roca, Cinco Saltos y Balsa Las Perlas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios