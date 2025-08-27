¡Atención Roca, Cinco Saltos y Las Perlas! Cortes de luz este jueves: horarios y barrios afectados

La distribuidora Edersa anunció que durante la jornada de este jueves 28 de agosto desplegará un importante operativo de mantenimiento en distintas localidades del Alto Valle, lo que requerirá cortes programados de energía eléctrica en General Roca, Cinco Saltos y Balsa Las Perlas.

Las tareas incluyen mantenimiento en subestaciones transformadoras, ampliación de redes de baja tensión y obras de infraestructura destinadas a mejorar la calidad y previsibilidad del servicio eléctrico.

Roca: zonas y horarios afectados

En Roca, las cuadrillas de Edersa trabajarán entre las 9 y las 11 en un sector específico de la ciudad. El corte de suministro afectará a los usuarios comprendidos por las siguientes calles:

L. Lácar, entre Adáro y Avellaneda.

Adáro, entre L. Lácar y L. Mascardi.

Cinco Saltos: zonas y horarios afectados

En Cinco Saltos, los trabajos tendrán una mayor extensión horaria. El corte se llevará a cabo entre las 9 y las 13, y comprenderá la zona de la avenida Quilodrán, en el sector conocido como el Arroyón.

Balsa Las Perlas: zonas y horarios afectados

En Balsa Las Perlas se desarrollarán tareas estratégicas, ya que forman parte de la puesta en marcha de la nueva estación transformadora de la localidad. Para concretarlas, será necesario interrumpir el suministro eléctrico entre las 10 y las 11 en los siguientes barrios:

La Ruca.

Primeros Pobladores.

5 Esquinas.

Militar.

Muten.

Colegio Secundario.

Según informó Edersa esta obra se complementa con la reciente construcción de la nueva línea de media tensión que cruza la Isla Jordán, avanza por la margen sur de Cipolletti y llega hasta Las Perlas.

La distribuidora remarcó que estos cortes son programados y necesarios para avanzar con la modernización de la red de distribución eléctrica en la región.