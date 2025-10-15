¡Atención Roca y Sierra Grande! Cortes de luz programado para este jueves de hasta tres horas: zonas y horarios

Edersa anunció dos cortes programados para este jueves en General Roca y Sierra Grande. El suministro eléctrico se verá afectado hasta tres horas en una de las zonas afectadas.

Desde la compañía informaron que los cortes se deben a tareas de mantenimiento sobre subestaciones transformadoras.

Cortes de luz en Roca y Sierra Grande: horarios y zonas afectadas

General Roca: será de 10 a 13. El sector afectado está comprendido por las calles: Goya, Rembrandt, Pellegrini y Ruta 22, dentro del Parque Industrial. También incluye el barrio La Unión y la Estación de Servicio PUMA.