¡Atención Roca y Sierra Grande! Cortes de luz programado para este jueves de hasta tres horas: zonas y horarios

Edersa informó que la interrupción del suministro energético se deben a tareas de mantenimiento.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza.

Edersa anunció dos cortes programados para este jueves en General Roca y Sierra Grande. El suministro eléctrico se verá afectado hasta tres horas en una de las zonas afectadas.

Desde la compañía informaron que los cortes se deben a tareas de mantenimiento sobre subestaciones transformadoras.

Cortes de luz en Roca y Sierra Grande: horarios y zonas afectadas

  • General Roca: será de 10 a 13. El sector afectado está comprendido por las calles: Goya, Rembrandt, Pellegrini y Ruta 22, dentro del Parque Industrial. También incluye el barrio La Unión y la Estación de Servicio PUMA.
  • Sierra Grande: será de 9 a 11 en el barrio Industrial, entre la calle 113 y la Ruta 5.

Temas

Corte de luz

Edersa

Río Negro

Roca

Sierra Grande

Últimas noticias

