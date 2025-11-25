Black Friday: los celulares destacados que se pueden comprar en 12 cuotas sin interés 

Con el arranque del Black Friday, que será este viernes 28 de noviembre, una de las categorías más buscadas vuelve a ser la de los teléfonos celulares. Y este año, varias marcas ya están ofreciendo financiación en 12 cuotas sin interés, lo que permite acceder a modelos nuevos sin pagar el precio total de una sola vez.

En esta edición, Samsung aparece como la marca protagonista del segmento de gama accesible y media. El detalle a tener en cuenta es que los precios y la financiación corresponden exclusivamente a compras en la web de Frávega, donde la cadena ya habilitó las promos especiales del evento. Cabe recordar que en este Black Friday también hay descuentos fuertes en Turismo.

Esta puede ser una buena oportunidad para quienes estén buscando cambiar el teléfono sin gastar de más y aprovechando la financiación disponible. A continuación, el listado de los modelos de Samsung que hoy pueden comprarse con 12 cuotas sin interés, junto con sus precios vigentes y sus capacidades de almacenamiento.

Teléfonos celulares disponibles en 12 cuotas sin interés en Frávega

Samsung Galaxy A06 – 128 GB



Precio: $339.999 Colores disponibles: Celeste / Negro Datos destacados: Es uno de los modelos más económicos del Black Friday, ideal para uso cotidiano, redes sociales y apps básicas. Financiación: Disponible en 12 cuotas sin interés.

Samsung Galaxy A26 5G – 256 GB



Precio: $799.999 Colores disponibles: Negro / Blanco Datos destacados: Modelo 5G con buena autonomía y almacenamiento amplio. Variante con 8 GB de RAM disponible. Financiación: 12 cuotas sin interés.

Samsung Galaxy A56 5G – 256 GB



Precio regular: $1.199.999 Precio Black Friday: $959.999 Colores disponibles: Grafito / Pink Datos destacados: Es el teléfono de gama media más completo del listado, con 5G, buena cámara y mejor rendimiento general. Financiación: 12 cuotas sin interés.

Resumen de modelos disponibles

Galaxy A06 128 GB (Celeste / Negro) – $339.999

Galaxy A26 5G 256 GB (Negro / Blanco) – $799.999

Galaxy A26 5G 256 GB – 8 GB RAM (Negro / Blanco) – $799.999

Galaxy A56 5G 256 GB (Grafito / Pink) – $959.999 en promo Black Friday

Todos los modelos incluyen envío gratis y la opción de retiro inmediato, según disponibilidad.