¿Cuáles son los tres mejores teléfonos Samsung del 2025? Guía actualizada 

El 2025 está llegando a su fin y nos deja teléfonos realmente increíbles. Este es el caso de los tres equipos Samsung que presentaremos a continuación. Cada uno de estos celulares abarca gamas y necesidades.

Desde la innovación de sus plegables, hasta la potencia de su buque insignia y la confiabilidad de su gama media, la marca surcoreana tiene una respuesta para cada tipo de usuario. Pero ¿cuál de estos tres gigantes se adapta mejor a tus necesidades y a tu bolsillo?

Samsung Galaxy S25 Ultra: el mejor de los teléfonos, sin discusión

Si lo que buscás es la máxima potencia y no estás dispuesto a hacer concesiones, el Samsung Galaxy S25 Ultra sigue siendo el rey indiscutido. Este dispositivo es la definición de un buque insignia: lo hace todo bien. Su sistema de cámaras, liderado por un sensor de 200MP y un zoom espectacular, lo convierte en la herramienta perfecta para creadores de contenido y amantes de la fotografía.

Su enorme y brillante pantalla, junto con la precisión del S Pen, lo transforman en una verdadera oficina de bolsillo. Potenciado por el procesador más rápido del mercado y con una batería que aguanta las jornadas más exigentes, el Samsung Galaxy S25 Ultra no es solo un celular, es una declaración de intenciones.

Samsung Galaxy Z Fold7: la innovación que cabe en tu bolsillo

Para quienes buscan el futuro, hoy, el Samsung Galaxy Z Fold7 es la elección definitiva. Este dispositivo plegable ha alcanzado una madurez impresionante en 2025, con una bisagra más resistente y un pliegue casi imperceptible. Es la herramienta de productividad definitiva, permitiéndote pasar de un celular convencional a una tablet de casi 8 pulgadas en un segundo.

La capacidad de usar tres aplicaciones a la vez en su pantalla interna, sumada a la potencia de su hardware de gama premium, lo convierte en el dispositivo ideal para profesionales y para quienes disfrutan del consumo multimedia a lo grande. El Galaxy Z Fold7 no es solo uno de los mejores teléfonos de Samsung, es una mirada al futuro de la computación móvil.

Samsung Galaxy A56: la compra inteligente que domina la gama media

No todos necesitan la potencia extrema de la gama alta. Para la gran mayoría de los usuarios, la compra más inteligente del 2025 es el Samsung Galaxy A56. Este celular es el rey de la gama media por una simple razón: ofrece características premium a un precio mucho más accesible.

Su pantalla Super AMOLED de 120 Hz, una batería que dura todo el día y un sistema de cámaras muy solvente lo convierten en un dispositivo increíblemente equilibrado. Además, con la política de Samsung de ofrecer varios años de actualizaciones, es una inversión que se mantiene vigente en el tiempo. El Galaxy A56 es la prueba de que no necesitás gastar una fortuna para tener uno de los mejores teléfonos del mercado.