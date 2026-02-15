Calendario 2026: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo después de Carnaval?
Mientras transcurren los últimos días del feriado de febrero, muchos ya miran el almanaque de marzo. El próximo descanso extralargo será de cuatro días y está más cerca de lo que parece.
Todavía quedan por delante el lunes 16 y el martes 17 de febrero para completar el feriado de Carnaval, pero los que ya tienen la mente puesta en la próxima escapada tienen buenas noticias.
El calendario oficial de feriados 2026 confirma que no habrá que esperar mucho para el siguiente descanso prolongado.
La cita de marzo: cuatro días de descanso
El próximo fin de semana extralargo llegará en poco más de un mes. Se trata de un puente de cuatro días que permitirá un respiro antes de Semana Santa:
- Sábado 21 de marzo: Inicio del descanso.
- Domingo 22 de marzo: Descanso dominical.
- Lunes 23 de marzo: Feriado puente con fines turísticos.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (Inamovible).
Esta configuración lo convierte en el primer gran finde XL del otoño, ideal para aprovechar los últimos días de clima templado en la región.
El resto del primer semestre
Si ya estás con la agenda abierta, estos son los feriados que siguen para ir marcando:
- Abril: Tendrá un inicio fuerte con el jueves 2 (Malvinas) y el viernes 3 (Viernes Santo), generando otro fin de semana largo de cuatro días.
- Mayo: El viernes 1 (Día del Trabajador) y el lunes 25 (Revolución de Mayo) garantizan dos cortes de tres días en el mes.
