Neuquén imparable: superó el millón de pernoctes en lo que va del verano, los destinos más elegidos

Neuquén con sus paisajes vibrantes, sus lagos cristalinos y montañas majestuosas atrae a turistas de todo el país y de distintas partes del mundo. En lo que va del verano 2026, la provincia superó el millón de pernoctes. «Cuando el Estado genera condiciones claras y previsibilidad, el turismo crece, genera empleo y consolida identidad en todo el territorio provincial”, destacó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

El pulso del verano neuquino late con fuerza, especialmente en estos primeros diez días de febrero. Según la cartera, la ocupación promedio provincial fue del 70%, un salto de cinco puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025.

Este ascenso consolida una tendencia positiva en los polos turísticos de Neuquén. Pueblos encantadores y ciudades dinámicas ven sus plazas colmadas. Villa Traful, con el 93% de ocupación, lidera el registro. Le sigue de cerca Villa Pehuenia-Moquehue con un 85%, mientras que destinos emblemáticos como Villa La Angostura y San Martín de los Andes alcanzan un sólido 72% y 70%, respectivamente. La capital provincial también se suma al éxito, al igual que las termas de Caviahue- Copahue, ambas con un 70%.

Yuco, San Martín de los Andes. (Foto: Archivo).

Boom de turistas en Neuquén en los primeros días de febrero

El flujo de visitantes no solo llena los hoteles y cabañas, también dinamiza la economía local de forma palpable. Durante el tramo inicial de febrero, se contabilizaron 52.000 turistas y alrededor de 170.000 pernoctes.

Desde el ministerio remarcaron que este movimiento genera un impacto económico estimado en 35 mil millones de pesos. El verano, en su totalidad, ya cuenta con un millón de pernoctes superados, y las proyecciones indican que este fin de semana la cifra acumulada de turistas excederá los 300 mil.

Neuquén capital también registra buenos niveles de ocupación. Foto: Cecilia Maletti

Así, se mantiene la tendencia de enero, un mes que ya mostraba una gran cantidad de visitantes y que auguraba una buena temporada. Según indicaron, en el primer mes del año Neuquén alcanzó un 72% de ocupación promedio, con más de 833 mil pernoctes y un crecimiento interanual del 21% en la cantidad de turistas.

«La temporada confirma que el turismo representa una política de desarrollo estratégico para Neuquén», señaló Esteves y enfatizó: «Estos niveles de ocupación, el millón de pernoctes ya superado y el impacto económico en cada región son el resultado de un trabajo sostenido de ordenamiento, inversión en infraestructura, fortalecimiento de la conectividad y acompañamiento al sector privado».

Desde la cartera resaltaron la actualización normativa para alojamientos de corta estadía, la incorporación de nuevas plazas formales y el otorgamiento de créditos. Agregaron que se impulsó la mejora de la conectividad aérea y la inversión en infraestructura clave, como la ampliación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos.

Por otro lado, programas como «Viaja Neuquén» y «Disfrutá Neuquén» también tuvieron un rol fundamental, al fortalecer el turismo interno y consolidar mercados esenciales, apoyados por más de 200 acciones de promoción y comercialización.