¿Te dieron de baja la Pensión No Contributiva? Descubrí las causas y cómo consultar tu estado

¡ATENCIÓN BENEFICIARIOS! ¿Te dieron de baja la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES? La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) continúa con un fuerte proceso de auditorías sobre las PNC por invalidez, y miles de beneficiarios ya recibieron la notificación de suspensión o baja de sus prestaciones.

Bajo la administración de Javier Milei, estos controles buscan detectar incompatibilidades. Te explicamos, a continuación, cuáles son los motivos de baja de las Pensiones No Contributivas y cómo consultar el estado de tu beneficio.

Pensiones No Contributivas por invalidez: ¿por qué ANSES dio de baja la PNC?

El gobierno de Javier Milei informó que continúa con las auditorías sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, por lo que numerosas prestaciones de ANSES podrían haber sido dadas de baja si no se cumplen con los requisitos previstos.



Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES dadas de baja son aquellas en las que:

Se detectaron irregularidades llamativas en la documentación presentada.

Se detectaron beneficiarios con bienes de alto valor.

Se registraron beneficiarios con empleo registrado.

Se registraron irregularidades médicas.

Pensiones No Contributivas por invalidez: ¿cómo consultar el estado de la PNC a través de ANSES?

Si necesitás verificar la baja de tu Pensión No Contributiva por invalidez, te recomendamos este paso a paso:

Accedé a Mi ANSES: Ingresá a la página web de ANSES o abrí la aplicación móvil de Mi ANSES en tu celular. Iniciá sesión: Ingresá tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social. Seleccioná «Cobros»: Dentro del menú, buscá y seleccioná la opción «Cobros». Consultá tu estado: Verificá si tenés asignada una pensión; si no aparece nada, es posible que se haya dado de baja.

Si la consulta en Mi ANSES no te proporciona la información que necesitas o te surge una duda sobre tu Pensión No Contributiva por invalidez, podés consultar personalmente en las oficinas de ANSES. Por su parte, la aplicación de Mi ANSES permite recibir notificaciones sobre pagos y fechas importantes.