Calendario Anses: prestaciones que cobran la semana que va del lunes 18 al viernes 22 de agosto 2025

La Anses retomó este lunes 18 de agosto 2025 el calendario de pagos del mes. El organismo previsional, que depende del Ministerio de Capital Humano, recordó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen este mes un aumento del 1,62 por ciento, por la fórmula de movilidad vigente. Así continúa el cronograma.

El calendario de la Anses en la semana que va del 18 al 22 de agosto 2025

La Anses recordó que en agosto 2025 todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual. Entre el lunes 18 y el viernes 22 el cronograma continúa de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 6: 18 de agosto

DNI terminados en 7: 19 de agosto

DNI terminados en 8: 20 de agosto

DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 22 de agosto

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 4: 18 de agosto

DNI terminados en 5: 19 de agosto

DNI terminados en 6: 20 de agosto

DNI terminados en 7: 21 de agosto

DNI terminados en 8: 22 de agosto

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: del 10 de julio al 11 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto