Cuándo y cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de Anses en septiembre 2025

Aunque resta confirmación oficial, los jubilados y pensionados de la Anses recibirán un aumento del 1,9% en septiembre 2025. El incremento responde a la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Paralelamente, el Gobierno Nacional confirmó que continuará entregando el bono de hasta 70 mil pesos. Te dejamos todos los detalles en esta nota.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de Anses en septiembre 2025

Con el aumento y la confirmación del bono de hasta 70 mil pesos, los jubilados y pensionados de Anses recibirán los siguientes montos en septiembre 2025:

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

Calendario Anses de septiembre 2025: cuándo cobrarán los jubilados y pensionados de Anses

La Anses difundió el calendario de pagos a jubilados y pensionados para todo el 2025. De esta manera, mediante la Resolución 1091/2024, es posible conocer las fechas de cobro para septiembre.

Pensiones No Contributivas

8 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

9 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

10 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

11 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

12 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

8 de septiembre: DNI terminados en 0.

9 de septiembre: DNI terminados en 1.

10 de septiembre: DNI terminados en 2.

11 de septiembre: DNI terminados en 3.

12 de septiembre: DNI terminados en 4.

15 de septiembre: DNI terminados en 5.

16 de septiembre: DNI terminados en 6.

17 de septiembre: DNI terminados en 7.

18 de septiembre: DNI terminados en 8.

19 de septiembre: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

22 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

23 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

24 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

25 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

26 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.