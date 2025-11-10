Calendario Anses: qué prestaciones cobran entre el lunes 10 y el viernes 14 de noviembre 2025
La Anses recordó qué prestaciones cobran entre el lunes 10 y el viernes 14 de noviembre 2025. Los detalles.
La Anses comenzó esta semana, que va del lunes 10 al viernes 14, con el pago de las prestaciones sociales de noviembre 2025. Como ocurre mes a mes, el depósito de los haberes respetará la terminación de DNI de los beneficiarios. Los detalles en esta nota.
El calendario de la Anses en la semana del 10 al 14 de noviembre 2025
La Anses informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento en noviembre 2025 del 2,08 por ciento, por la fórmula de movilidad vigente. El cronograma para la segunda semana del mes es el siguiente:
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Comentarios