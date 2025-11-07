Jubilaciones: con bono y aumento, cómo quedaron los haberes mínimos y máximos en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó un incremento del 2,08% en los haberes de noviembre 2025 para jubilados y pensionados y en los montos de las asignaciones familiares, junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar. Los detalles en esta nota.

Jubilaciones: montos mínimos y máximos en noviembre 2025

La actualización de las jubilaciones que estarán vigentes para noviembre 2025 se da en línea con el dato de inflación de septiembre, siendo formalizados mediante las Resoluciones 338 y 339/2025 publicadas en el Boletín Oficial.

El organismo previsional estableció en el texto oficial, que el “haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de noviembre de 2025, será de $333.085,39″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.241.349,35.

De esta manera, el reajuste hará que el haber mínimo suba de $326.298 a $333.085 y el haber máximo pase de $2.195.679 a $2.241.349. Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, por lo que las jubilaciones más bajas pasarán de $396.298 a $403.085.

En el documento oficial que lleva la firma del titular de Anses, Fernando Bearzi, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $112.183,09 y $3.645.898, respectivamente, a partir del período devengado noviembre de 2025.

Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir de este mes, será de $152.371,37. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $266.468,31. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $336.468.

Jubilaciones: calendario Anses de noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

