Calendario de Anses para enero de 2026: cuándo cobran los jubilados y pensionados
Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ya tienen fechas oficiales y arrancan antes de mitad de mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cuándo comenzará a pagar jubilaciones, pensiones y asignaciones durante enero de 2026. El cronograma establece un orden preciso por terminación de DNI.
Arranque del calendario y primeros en cobrar según el DNI
El organismo previsional pondrá en marcha los pagos desde el 9 de enero, siguiendo el esquema habitual “por orden de terminación de DNI”. En este sentido, quienes perciben haberes mínimos serán los primeros en acceder al cobro.
Además, desde el inicio del calendario, las personas podrán consultar el detalle de sus ingresos a través de “MI ANSES”. De ese modo, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones podrán verificar montos y fechas sin necesidad de concurrir a una oficina.
Calendario de pagos de ANSES para enero de 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 09 de enero.
- DNI terminados en 1: 12 de enero.
- DNI terminados en 2: 13 de enero.
- DNI terminados en 3: 14 de enero.
- DNI terminados en 4: 15 de enero.
- DNI terminados en 5: 16 de enero.
- DNI terminados en 6: 19 de enero.
- DNI terminados en 7: 20 de enero.
- DNI terminados en 8: 21 de enero.
- DNI terminados en 9: 22 de enero.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero.
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero.
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero.
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 09 de enero.
- DNI terminados en 1: 12 de enero.
- DNI terminados en 2: 13 de enero.
- DNI terminados en 3: 14 de enero.
- DNI terminados en 4: 15 de enero.
- DNI terminados en 5: 16 de enero.
- DNI terminados en 6: 19 de enero.
- DNI terminados en 7: 20 de enero.
- DNI terminados en 8: 21 de enero.
- DNI terminados en 9: 22 de enero.
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 09 de enero.
- DNI terminados en 1: 12 de enero.
- DNI terminados en 2: 13 de enero.
- DNI terminados en 3: 14 de enero.
- DNI terminados en 4: 15 de enero.
- DNI terminados en 5: 16 de enero.
- DNI terminados en 6: 19 de enero.
- DNI terminados en 7: 20 de enero.
- DNI terminados en 8: 21 de enero.
- DNI terminados en 9: 22 de enero.
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero.
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero.
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero.
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero.
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)
- Todas las terminaciones de DNI: 12 de enero al 12 de febrero.
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 09 de enero.
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero.
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero.
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero.
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas__IP__
- Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero.
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero.
Con información de Agencia de Noticias Argentinas
