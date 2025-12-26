Calendario de Anses para enero de 2026: cuándo cobran los jubilados y pensionados

El cronograma alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cuándo comenzará a pagar jubilaciones, pensiones y asignaciones durante enero de 2026. El cronograma establece un orden preciso por terminación de DNI.

Arranque del calendario y primeros en cobrar según el DNI

El organismo previsional pondrá en marcha los pagos desde el 9 de enero, siguiendo el esquema habitual “por orden de terminación de DNI”. En este sentido, quienes perciben haberes mínimos serán los primeros en acceder al cobro.

Calendario confirmado por el ANSES

Además, desde el inicio del calendario, las personas podrán consultar el detalle de sus ingresos a través de “MI ANSES”. De ese modo, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones podrán verificar montos y fechas sin necesidad de concurrir a una oficina.

Calendario de pagos de ANSES para enero de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 09 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 09 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 09 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: 12 de enero al 12 de febrero.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 09 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas__IP__

Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas