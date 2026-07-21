Calendario de pagos ANSES: fechas de cobro confirmadas para jubilados y pensionados en agosto 2026

El mapa previsional para agosto 2026 quedó formalmente definido, con la oficialización de sus aspectos técnicos y logísticos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la grilla de depósitos bancarios, correspondiente este mes a través de la Resolución 349/2025.

En cumplimiento con la fórmula de movilidad mensual del Decreto 274/2024, los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registrarán una actualización del 1,89%, un porcentaje que traslada de manera directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio reportado por el INDEC.

El esquema, ordenado por la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI), comenzará a ejecutarse en la segunda semana de agosto 2026, estableciendo una dinámica de atención que busca ordenar el flujo de público en las sucursales bancarias.

Agosto 2026: los nuevos montos de ANSES para la jubilación mínima

El reajuste por inflación reconfigurará los valores monetarios del régimen previsional contributivo, aunque volviendo a reflejar la erosión paulatina que sufren las sumas fijas de contingencia. La Administración Nacional de la Seguridad Social determinó que la jubilación mínima de ANSES escalará a un básico de $419.775,93 en agosto 2026, de los $411.989,33 percibidos en julio último.

A este básico se le adicionará la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a los sectores de menores recursos. Sin embargo, debido a que este refuerzo permanece sin cambios en su valor nominal desde marzo 2024, la mejora efectiva real de bolsillo para quienes cobran la escala inicial se reducirá al 1,62%, conformando un ingreso bruto total de $489.775,93.

Por su parte, el haber máximo del sistema trepará a $2.824.694,49. Cabe señalar que para los beneficiarios residentes en Río Negro y Neuquén, este piso previsional se eleva de forma neta por el cómputo del 40% por Zona Austral (Ley 19.485), lo que genera un diferencial económico sustancial respecto de los datos nacionales.

Agosto 2026: cronograma oficial de ANSES para haberes mínimos y superiores

El planeamiento financiero de la Administración Nacional de la Seguridad Social organizó las transferencias bancarias de agosto 2026 en dos tramos diferenciados, según el rango de ingresos de los titulares:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto 2026.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto 2026.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto 2026.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto 2026.

Lunes 17 de agosto: Sin actividad bancaria por el feriado nacional del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto 2026.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto 2026.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto 2026.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto 2026.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto 2026.

Escalas con ingresos superiores a la mínima

Los beneficiarios cuyos haberes ordinarios superen la escala básica contributiva concentrarán sus liquidaciones unificadas en la última semana del mes, agrupando dos dígitos por jornada hábil:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto 2026.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto 2026.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto 2026.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto 2026.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto 2026.

Para mitigar filas y gestionar de forma eficiente los cobros durante las mañanas invernales, la Administración Nacional de la Seguridad Social aconseja revisar los recibos de haberes y el estado del expediente mediante los canales remotos.

Ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social a la plataforma web o a la aplicación para celulares Mi ANSES, los titulares y apoderados pueden descargar el comprobante digital en PDF para verificar la asignación del aumento y las retenciones impositivas o de obra social antes de acudir a las terminales electrónicas locales.