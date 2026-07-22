Todo sobre las liquidaciones ANSES en agosto 2026: fechas y montos actualizados para los beneficiarios

En el marco de la organización del calendario de pagos para agosto 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció la fecha en que los beneficiarios de todo el país podrán auditar sus haberes en el entorno digital.

A partir del lunes 10 de agosto 2026, el organismo previsional habilitará en la plataforma Mi ANSES el desglose de las liquidaciones para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales (SUAF y AUH).

Esta publicación inicial coincidirá con el comienzo del esquema formal de acreditaciones en entidades bancarias, además de que permitirá verificar el impacto del incremento por movilidad previsional del 1,89%, calculado con base en el índice inflacionario del INDEC bajo el Decreto 274/2024.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: montos confirmados con el bono extraordinario

Las liquidaciones previsionales del SIPA, que estará publicando ANSES en la plataforma Mi ANSES, incluirán la actualización del 1,89% sobre el haber básico, sumada a la continuidad del bono extraordinario previsional de $70.000 para las escalas salariales de menores ingresos.

Los montos de referencia para el sector pasivo quedan estructurados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : se ubicará en $419.775,93, alcanzando un total consolidado de $489.775,93 al incluir el bono de $70.000.

: se ubicará en $419.775,93, alcanzando un total consolidado de $489.775,93 al incluir el bono de $70.000. Jubilación máxima : el tope ordinario se fijará en $2.824.694,49.

: el tope ordinario se fijará en $2.824.694,49. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el haber base pasará a $335.820,74 (totalizando $405.820,74 con el refuerzo estatal).

: el haber base pasará a $335.820,74 (totalizando $405.820,74 con el refuerzo estatal). Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez : el monto base trepará a $293.843,15 (un cobro final de $363.843,15 con el plus).

: el monto base trepará a $293.843,15 (un cobro final de $363.843,15 con el plus). PNC para Madres de 7 hijos: se equiparará al haber mínimo en $419.775,93 ($489.775,93 finales con el bono).

Nuevos valores del SUAF y la AUH en las liquidaciones de Mi ANSES: agosto 2026

En el tramo de la contención familiar, las liquidaciones que figurarán en el sistema de ANSES mostrarán la readecuación de las prestaciones por hijo para los trabajadores del régimen formal, monotributistas y beneficiarios del fondo de desempleo que están en el primer rango del SUAF, así como para los inscriptos en la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los valores fijados para las asignaciones familiares durante agosto 2026 son:

Asignación por Hijo (SUAF Rango 1 y Prenatal): $75.433.

(SUAF Rango 1 y Prenatal): $75.433. Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF Rango 1): $245.597.

(SUAF Rango 1): $245.597. Pagos únicos del SUAF : $87.926 por Nacimiento, $131.652 por Matrimonio y $525.682 por Adopción.

: $87.926 por Nacimiento, $131.652 por Matrimonio y $525.682 por Adopción. AUH estándar y Asignación por Embarazo : el haber bruto ascenderá a $150.848, percibiéndose un cobro directo del 80% equivalente a $120.678,40 (con una retención mensual de $30.169,60).

: el haber bruto ascenderá a $150.848, percibiéndose un cobro directo del 80% equivalente a $120.678,40 (con una retención mensual de $30.169,60). AUH por Hijo con Discapacidad: con un bruto de $491.173, la acreditación directa será de $392.938,40 (y $98.234,60 retenidos).

Asimismo, las liquidaciones incorporarán la suba del Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que se elevará a $56.897 por cada niño de hasta tres años de edad. En cambio, los subsidios de la Tarjeta Alimentar permanecerán congelados en sus importes habituales de $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) y $149.425 (tres o más menores a cargo).

Paso a paso: cómo consultar los recibos de haberes en la plataforma Mi ANSES en agosto 2026

Para evitar demoras en las sucursales bancarias y acceder a la información de manera remota a partir del 10 de agosto 2026, los beneficiarios deben utilizar los entornos digitales de autogestión puestos a disposición por ANSES.

El proceso de verificación en la web se efectúa mediante los siguientes pasos: