Pensiones No Contributivas: requisitos y cambios en protección social para personas con discapacidad

Pensiones No Contributivas de ANSES: estos son los requisitos vigentes para acceder al nuevo régimen.-

El sistema de seguridad social argentino atraviesa una etapa de reordenamiento técnico con la puesta en marcha de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social. Bajo la supervisión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), este nuevo esquema reemplaza a las antiguas PNC con el objetivo de unificar criterios de transparencia y trazabilidad.

Para garantizar que la ayuda de las Pensiones No Contributivas llegue a quienes realmente la necesitan, la Secretaría Nacional de Discapacidad ha establecido una serie de parámetros obligatorios que van desde la validación médica hasta la evaluación patrimonial del grupo familiar.

Esta actualización busca modernizar el acceso a la protección social, permitiendo que el beneficio sea un apoyo real sin desincentivar la inserción de los titulares en el mercado de trabajo registrado.

ANSES y los requisitos para acceder a la Pensión No Contributiva por Discapacidad

Para iniciar la solicitud o mantener el beneficio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) exige el cumplimiento estricto de ejes fundamentales.

Los requisitos para acceder a la nueva prestación se centran en la acreditación de la discapacidad mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y la residencia efectiva en el país.

Asimismo, los aspirantes no deben percibir otra prestación previsional que resulte incompatible, como jubilaciones o pensiones contributivas.

Un punto clave que resalta ANSES es la obligatoriedad de superar una evaluación socioeconómica exhaustiva, la cual analiza los ingresos y bienes del solicitante para confirmar su estado de vulnerabilidad social y económica.

Secretaría Nacional de Discapacidad: controles y compatibilidad en la nueva PNC

La Secretaría Nacional de Discapacidad asumió un rol activo en la supervisión de las Pensiones No Contributivas, realizando verificaciones administrativas periódicas para confirmar el cumplimiento de las condiciones exigidas.

Una de las novedades más relevantes que destaca la Secretaría Nacional de Discapacidad es la compatibilidad con el empleo formal: el beneficio no se pierde si el titular trabaja, siempre y cuando su remuneración no supere el tope de dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Esta medida busca fomentar la autonomía de los beneficiarios, permitiendo que la Pensión No Contributiva funcione como un complemento de ingresos mientras el Estado asegura, a través de auditorías constantes, que el recurso público se asigne con total transparencia.