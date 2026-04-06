ANSES abril 2026: inicia el calendario de pagos y aumentos para jubilados y AUH

Tras el receso por los feriados de abril 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió que el grueso de las liquidaciones comience a partir de este viernes. Según el esquema oficial, esta semana funciona como una transición administrativa, concentrando el inicio de los pagos en los grupos de mayor vulnerabilidad.

Con el incremento del 2,9% ya aplicado por movilidad y la continuidad del refuerzo previsional, el organismo busca ordenar el flujo de beneficiarios en las sucursales bancarias. El calendario de pagos de ANSES priorizará en su arranque a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a los jubilados de la mínima, asegurando que los fondos estén disponibles de manera escalonada para evitar aglomeraciones en los centros de cobro de todo el país.

Jubilados y pensionados abril 2026: montos y fechas en el calendario de pagos de ANSES

El sector de jubilados y pensionados que percibe el haber mínimo deberá esperar hasta el viernes 10 de abril 2026 para el inicio de las acreditaciones con DNI terminado en 0. Para este mes, la jubilación mínima con el bono de $70.000 alcanza los $450.319,31, mientras que la PUAM con refuerzo se sitúa en $374.255,44.

Según el calendario de pagos de ANSES, quienes superan la mínima recién comenzarán a percibir sus haberes a partir del 24 de abril 2026. Es importante destacar que el bono extraordinario se liquida de forma proporcional para aquellos que exceden el piso salarial, garantizando que el impacto de la movilidad previsional llegue a todas las escalas de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Abril 2026: AUH y Prestación Alimentar en el calendario de pagos de ANSES

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) también verán actividad en sus cuentas desde el 10 de abril 2026 para los documentos finalizados en 0. El monto general de la AUH se ubica en torno a los $136.664, aunque el cobro directo mensual neto es de aproximadamente $109.331 debido a la retención del 20% que la Administración Nacional de la Seguridad Social libera tras la presentación de la Libreta.

Además, el calendario de pagos de ANSES contempla la liquidación automática de la Prestación Alimentar para quienes cumplen los requisitos de edad y discapacidad, unificando en una misma jornada el ingreso por el beneficio y el apoyo nutricional estatal.

Reclamos y atención en el calendario de pagos de ANSES para haberes impagos en abril 2026

Ante posibles inconvenientes en la acreditación, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene habilitados sus canales de gestión para efectuar reclamos por haberes no percibidos. Los jubilados y pensionados, así como los beneficiarios de AUH, pueden utilizar la sección de «Atención Virtual» dentro de la plataforma oficial para denunciar pagos pendientes o errores en la liquidación.

El calendario de pagos de ANSES suele generar dudas al inicio del mes por datos desactualizados; por ello, el organismo recomienda verificar que la información personal esté validada antes de las fechas críticas de cobro, asegurando que la asistencia financiera llegue correctamente a cada titular en este abril 2026.