CUD obligatorio para cobrar Pensiones No Contributivas: lo que debés saber en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en el marco de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, estableció que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es ahora la credencial obligatoria para percibir las Pensiones No Contributivas.

Según el Decreto 84/2026, la transición hacia el nuevo esquema de Protección Social requiere que los titulares acrediten su condición de salud mediante este documento con validez nacional. Si bien el Certificado Médico Oficial (CMO) sigue siendo necesario para evaluar la invalidez laboral, el CUD se posiciona como la llave maestra que no solo garantiza el apoyo económico de las Pensiones No Contributivas, sino que también habilita una red de beneficios estatales que van desde la cobertura médica total hasta la gratuidad en el transporte público en todo el territorio argentino.

Pensiones No Contributivas: los nuevos requisitos de ANSES y la obligatoriedad del CUD

La implementación del nuevo régimen para las Pensiones No Contributivas por parte de ANSES introdujo una serie de condiciones que los beneficiarios deben cumplir para mantener la prestación. El eje central es contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, el cual debe ser tramitado ante una Junta Evaluadora tras reunir la documentación médica correspondiente.

Además de este título, ANSES verifica que el titular no perciba otra prestación previsional incompatible, supere una evaluación socioeconómica y mantenga residencia efectiva en el país. En los casos de empleo formal, se ratificó que el beneficio de las Pensiones No Contributivas es compatible siempre que los ingresos no excedan el equivalente a dos salarios mínimos, fomentando así la inclusión laboral.

Certificado Único de Discapacidad: beneficios y cobertura vinculados a las Pensiones No Contributivas

Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no solo asegura el cobro de las Pensiones No Contributivas, sino que despliega una serie de derechos fundamentales para el titular en este 2026. Según los lineamientos de ANSES, poseer este documento garantiza la cobertura del 100% en tratamientos médicos, rehabilitación y prótesis a través del sistema básico de salud.

Asimismo, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) permite el acceso gratuito al transporte público de corta, mediana y larga distancia, y otorga beneficios impositivos como la exención en la compra de automotores nacionales.

Esta integración busca que las Pensiones No Contributivas sean parte de una política de protección social integral, donde el apoyo económico se complemente con facilidades para el libre tránsito y la inserción en el cupo laboral del Estado.