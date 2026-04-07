ANSES abril 2026: importantes cambios en el calendario de pagos para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un cronograma de contingencia para este mes de abril 2026. Al igual que sucedió en marzo, la presencia de jornadas no laborables por Semana Santa y los feriados nacionales obligó al organismo a reconfigurar la logística de depósitos.

Esta medida técnica buscó garantizar que los jubilados y pensionados contaran con sus haberes y el bono extraordinario antes de los cierres bancarios prolongados. Con el aumento del 2,9% ya vigente, el esquema operativo prioriza la liquidez de los sectores más vulnerables, escalonando los pagos para evitar la saturación de los cajeros automáticos durante los días de inactividad financiera.

Jubilados y pensionados: los adelantos en el calendario de pagos abril 2026 de ANSES

Para los jubilados que perciben haberes superiores a la mínima, la Administración Nacional de la Seguridad Social ha dispuesto adelantos clave en las fechas de acreditación. Debido a que el calendario de pagos de ANSES suele verse tensionado tras los feriados largos, se resolvió inicialmente que los documentos terminados en 0 y 1 cobren con antelación para no quedar rezagados por el cierre de las entidades bancarias.

Esta reconfiguración permite que el flujo de efectivo se distribuya de manera más eficiente, asegurando que el incremento por movilidad previsional llegue a las cuentas de los beneficiarios de forma oportuna, minimizando las largas filas que suelen registrarse en las sucursales tras los periodos de receso administrativo.

Jubilados y pensionados: el cronograma de pagos de ANSES en abril 2026

Debido a la disposición de feriados por Semana Santa y el Día del Veterano (jueves 2 y viernes 3 de abril 2026), la actividad bancaria para el pago de beneficios se retoma plenamente a partir de este viernes 10 de abril 2026

1. Jubilados y Pensionados (Haberes mínimos) y AUH

El calendario se unifica según la terminación del DNI:

DNI 0: 10 de abril

10 de abril DNI 1: 13 de abril

13 de abril DNI 2: 14 de abril

14 de abril DNI 3: 15 de abril

15 de abril DNI 4: 16 de abril

16 de abril DNI 5: 17 de abril

17 de abril DNI 6: 20 de abril

20 de abril DNI 7: 21 de abril

21 de abril DNI 8: 22 de abril

22 de abril DNI 9: 23 de abril

2. Jubilados que superan la mínima

DNI 0 y 1: 24 de abril

24 de abril DNI 2 y 3: 27 de abril

27 de abril DNI 4 y 5: 28 de abril

28 de abril DNI 6 y 7: 29 de abril

29 de abril DNI 8 y 9: 30 de abril

3. Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 10 de abril

10 de abril DNI 2 y 3: 13 de abril

13 de abril DNI 4 y 5: 14 de abril

14 de abril DNI 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Administración Nacional de la Seguridad Social: montos y bonos en el calendario de pagos abril 2026 de ANSES

Un punto central en las consultas de los jubilados durante este mes es la composición final de sus ingresos. La Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó que, sumando el ajuste del 2,9% y el bono de $70.000, los montos de bolsillo se mantienen en una trayectoria de actualización mensual. El calendario de pagos de ANSES refleja así las siguientes cifras:

Jubilación mínima (con bono) : $450.319,31.

: $450.319,31. PUAM : $374.255,44.

: $374.255,44. PNC (Invalidez/Vejez): $336.223,52.

Desde el organismo aclaran que, aunque el índice de inflación de febrero fue del 2,9%, el cálculo previsional puede mostrar mínimas variaciones de centavos debido al redondeo técnico en el sistema de liquidación masiva.

Evitá demoras: el impacto de los feriados de abril 2026 en el calendario de pagos de ANSES

Ante la inminencia de los días no laborables, la Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda a los jubilados priorizar el uso de canales electrónicos. Dado que la reposición de efectivo en cajeros podría verse limitada durante los feriados, el uso de la tarjeta de débito para compras directas se presenta como la opción más segura para disponer del dinero sin depender de la actividad bancaria presencial.

El calendario de pagos de ANSES está diseñado para dar previsibilidad, pero la planificación financiera individual es clave para evitar contratiempos. Utilizar los reintegros vigentes en farmacias y supermercados es una estrategia adicional que los beneficiarios pueden emplear para maximizar el valor de sus haberes durante este complejo mes de abril 2026.