Calendario oficial: ¿cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina tras la cancelación del asueto?

La reciente marcha atrás del Poder Ejecutivo respecto al feriado por la Selección Argentina, considerado un asueto extraordinario, devolvió la atención de la ciudadanía a la traza regular del almanaque del Ministerio del Interior.

Superadas las instancias logísticas del plano deportivo, la planificación familiar y comercial se apoya ahora firmemente en el esquema legal de feriados vigente. De acuerdo con los datos provistos por el Calendario Oficial, el ordenamiento de los descansos civiles concede previsibilidad para los meses venideros, disipando las dudas sobre cuándo tendrá lugar el próximo feriado nacional en Argentina y cómo impactará en las actividades.

Agosto 2026 y la fecha confirmada del próximo feriado nacional en Argentina

La agenda oficial estipula que el cese de actividades más cercano se desarrollará a mediados de agosto 2026, trayendo alivio al sector laboral. El próximo feriado nacional en Argentina está fijado para la tercera semana del mes:

Lunes 17 de agosto 2026: se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Al tratarse de una fecha de carácter trasladable, que coincide de forma directa con el primer día de la semana, se consolidará de manera automática un fin de semana largo de tres días consecutivos (sumado al sábado 15 y domingo 16).

El cronograma completo de los feriados que restan hasta fin de año

Repasamos el esquema de los próximos feriados nacionales en Argentina, detallando los descansos previstos para el segundo semestre:

Octubre 2026: el lunes 12 de octubre se observará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, conformando otro fin de semana largo de tres jornadas.

el lunes 12 de octubre se observará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, conformando otro fin de semana largo de tres jornadas. Noviembre 2026: el lunes 23 de noviembre se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado oficialmente desde su fecha original del 20 de noviembre.

el lunes 23 de noviembre se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado oficialmente desde su fecha original del 20 de noviembre. Diciembre 2026: será el mes con mayor concentración de pausas del periodo, iniciando con un fin de semana extralargo de cuatro días (del sábado 5 al martes 8 de diciembre), estructurado por el lunes 7 fijado como feriado con fines turísticos y el martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María. El año cerrará con el viernes 25 de diciembre con motivo de la Navidad.

Este ordenamiento legal y previsible garantiza que tanto la administración pública como el sector privado comercial puedan estructurar sus cronogramas de servicios, sin alteraciones de última hora.