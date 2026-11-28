En una jornada marcada por las altas temperaturas, vecinos de distintos sectores de General Roca se encuentran afectados por inconvenientes en el suministro de agua potable este sábado 28 de noviembre.

Desde Aguas Rionegrinas informaron que la interrupción del servicio se debe a un corte de energía eléctrica de Edersa en el sector de Roca Rugby, que afectó el funcionamiento de la planta potabilizadora de Stefenelli.

La situación se registra en medio de una jornada de intenso calor en el Alto Valle, con temperaturas máximas previstas de 35 grados.

Corte de agua en Roca: cuáles son los sectores afectados

Según informó la empresa provincial, los inconvenientes en el suministro de agua potable afectan principalmente a los siguientes sectores:

Zona baja de la ciudad, al sur del Canal Principal de Riego.

Sector ubicado al noreste de la intersección de Gelonch y Maipú.

Los usuarios de estas zonas podrían experimentar baja presión o falta de suministro.

Cuándo se normalizará el servicio de agua en Roca

De acuerdo con las estimaciones iniciales, estaba previsto que el suministro eléctrico se restableciera alrededor de las 11.30.

En ese contexto, Aguas Rionegrinas estimó que el servicio de agua potable se normalizaría alrededor de las 15.30, debido al tiempo que demanda la recuperación del sistema de distribución.

Hasta que se restablezca el suministro, se recomienda realizar un uso responsable de las reservas domiciliarias y priorizar el consumo de agua para la hidratación y la higiene personal.

Por consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse con Aguas Rionegrinas a través de la línea gratuita 0800-999-24827 o por WhatsApp al 2920-402808.