Habilitaron Pino Hachado para cruzar de Neuquén a Chile: piden circular con «precaución»

El lunes 23 de marzo, los cruces a Chile desde Neuquén comenzaron con algunas complicaciones. Según el parte emitido por Vialidad Nacional a las 8.10, debido a las condiciones climáticas se tomó la decisión de cerrar uno de los complejos fronterizos más concurridos.

Según lo informado el cierre del Paso Pino Hachado surgió de la presencia de hielo sobre la calzada.

Además, indicaron que se debe tener precaución por la presencia de animales sueltos y la «posible caída de piedras en el km 48″.

En el parte emitido a las 10, indicaron que se habilitó el tránsito por el complejo fronterizo pero se advirtió sobre la presencia de hielo en algunos sectores de la calzada y baja adherencia.