Cierra un paso internacional a Chile por mal clima: cuál es y desde qué hora se cortará el tránsito

El Paso Internacional Cristo Redentor estará cerrado de manera preventiva debido a las condiciones climáticas adversas previstas en la cordillera. La decisión fue tomada por las autoridades fronterizas ante el pronóstico de tormentas, intensas nevadas y fuertes ráfagas de viento que complicarán la circulación en la zona de alta montaña.

La medida tiene carácter preventivo y busca evitar riesgos para los conductores ante posibles acumulaciones de nieve, baja visibilidad y condiciones extremas en la ruta. El corte afectará a todo tipo de vehículos y regirá hasta nuevo aviso, según informaron las autoridades.

Cierran el Paso Cristo Redentor: los motivos

Según se informó oficialmente, el tránsito comenzará a interrumpirse a partir de las 11 en los controles de Uspallata, del lado argentino, y Guardia Vieja, en Chile. Además, el cierre total del túnel internacional se concretará horas más tarde, cuando se bajen las barreras y quede completamente inhabilitado el paso para todo tipo de vehículos.

El comunicado oficial por el cierre del Paso Cristo Redentor este viernes 10 de abril (Captura: @VALLEOVA)

El frente de inestabilidad afectará principalmente el sector chileno del corredor, aunque su impacto se sentirá en toda la traza internacional que conecta ambos países. Personal en el lugar indicó que el paso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y que la reapertura dependerá de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas en la zona cordillerana.

Desde las autoridades fronterizas recomendaron a los viajeros consultar el estado del paso antes de emprender viaje y mantenerse atentos a los reportes oficiales para evitar inconvenientes o demoras. A su vez mencionaron la opción de tomar otros accesos durante el cierre del Paso Cristo Redentor.

Algunos pasos internacionales como Pehuenche y Vergara se encuentran habilitados, aunque sujetos a condiciones climáticas cambiantes. Según el informe de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza, la condición inestable de la región podría afectar a diversos puntos de acceso entre Mendoza y San Juan.