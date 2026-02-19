Cierran un paso fronterizo a Chile por alerta sanitaria: detectaron un mosquito sospecho de dengue

Autoridades aduaneras de Chile y Argentina informaron el cierre de un paso fronterizo concurrido. En las últimas horas se detectó la presencia de mosquitos sospechosos de portar Dengue y demás enfermedades virales peligrosas para el ser humano.

El caso se presentó en el Paso Cristo Redentor, que conecta ambos países entre la provincia de Mendoza, Argentina, con la Región de Valparaíso, Chile.

El tránsito será cortado a las 10 de este jueves en Uspallata y en Guardia Vieja, mientras que las aduanas funcionarán hasta las 12 y se cerrará la circulación para todo tipo de vehículos.

Ante este panorama, el protocolo de cierre del lugar sirve para resguardar la salud de los turistas de ambos países, como también del personal aduanero que trabaja en la zona. El mosquito está presente en diversos puntos del país, provocando varios contagios de Dengue y enfermedades en personas.

La medida de precaución del Paso Fronterizo Cristo Redentor

Según informaron las autoridades, se procederá al cierre temporal del tránsito vehicular por el túnel internacional del Paso Cristo Redentor para realizar «una aplicación química» tras el hallazgo de un ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes Aegyptis.

Una vez realizada la tarea de desinfección y análisis del lugar, personal fronterizo informó que ambas aduanas volverán a estar operativas a las 12 del viernes.

Comunicado de prensa del paso aduanero con Chile

Recomendaciones para prevenir el dengue

Los mosquitos son portadores de diversas enfermedades virales, las cuales pueden desembocar en resultados fatales. Las medidas de precaución son fundamentales para evitar la propagación de los insectos.