Colectivos, comercios y más, cómo funcionarán los servicios en el Alto Valle este fin de semana largo de Carnaval 2026

Este fin de semana será largo debido a los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero por la celebración del Carnaval 2026.

Como sucede en cada feriado nacional, los distintos municipios del Alto Valle anunciaron cambios en el funcionamiento normal de comercios, servicios y transportes públicos.

Cómo funcionará el KOKO en el Alto Valle

En primer lugar, la empresa KOKO que garantiza el servicio de transporte público para conectar a todas las ciudades desde Regina a Neuquén confirmó que seguirá funcionando, pero solo con la opción «común».

Las unidades que saldrán a la calle tienen frecuencia de entre 45 y 60 minutos, y hacen un recorrido por todas las localidades, es decir, no habrá líneas directas.

Comercios, colectivos urbanos y más servicios: Roca, Regina y Cipolletti

Colectivos:

En Roca se confirmó que no habrá servicio de colectivos urbanos el lunes 16 ni el martes 17. La empresa de transporte público, Cooperativa 1° de Septiembre, informó que suspenderán el servicio esos días debido a los altos costos operativos y la falta de subsidios. Retomarán los horarios habituales el miércoles 18.

En Cipolletti el servicio urbano, Pehuenche, funcionará con frecuencia de día domingo/feriado.

Recolección de residuos: En las tres ciudades el servicio de recolección de residuos aplicará un esquema similar para días festivos.

Sábado y Domingo: servicio habitual de fin de semana. Lunes 16 y Martes 17: no habrá recolección nocturna.

Se recomienda no sacar la basura estos días para evitar acumulación y problemas con los animales.

Estacionamiento: en cuanto al estacionamiento medido que funciona en las zonas centro de Regina, Roca y Cipolletti. Durante los días feriados, el estacionamiento será libre y gratuito.

Bancos: permanecerán cerrados ambos días. Los cajeros automáticos funcionarán, pero recordá que suelen vaciarse rápido en findes largos; tratá de retirar efectivo hoy o mañana.