Cómo están los cruces fronterizos a Chile hoy: guía y horarios para el 16 de noviembre 2025

¿Cómo están las rutas para llegar a Chile hoy, desde Argentina? Pasos fronterizos este domingo 16 de noviembre 2025. Repasá acá las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales para viajar desde Neuquén y Río Negro.

Redacción

Por Redacción

Paso fronterizo Pichachén.-

Pasos a Chile hoy, domingo 16 de noviembre 2025: el reporte actualizado de los cruces desde Neuquén y Río Negro.

Antes de salir a la ruta hacia Chile, es clave chequear la información minuto a minuto. Conocé acá el estado de las rutas de alta montaña, los horarios de cada aduana y la lista de documentos obligatorios para evitar demoras en tu viaje.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, domingo 16 de noviembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso FronterizoEstado Hoy (16/11/2025)Horario de AtenciónRecomendaciones Clave
Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Calzada despejada. Mantenga distancias de frenado. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Sectores poceados y barro.
Pino HachadoHABILITADO8 a 19 hs.Calzada despejada. Zonas con animales
sueltos. Posible caída de piedras en el
km 48.-
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.Sectores poceados y barro. Portar cadenas.
PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.		Paso habilitado en horario normal.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este domingo 16 de noviembre 2025:

  • Inicio de semana con ascenso de la temperatura y periodos de vientos moderados.
  • Para la cordillera, tiempo bueno durante el domingo.
  • Lunes y martes descienden las temperaturas.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:

CategoríaRequisito ObligatorioDetalle de Vehículo
IdentidadDNI o Pasaporte vigente.N/A
Vehículo PropioTítulo y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).Permiso de conducir.
Vehículo de TercerosCédula Azul o Autorización ante Escribano Público.Válida en Chile y Mercosur.
SeguroComprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).Obligatorio (ej. Carta verde).
VialPortación de CadenasIndispensable para alta montaña en esta época.

Pasos a Chile hoy, domingo 16 de noviembre 2025: el reporte actualizado de los cruces desde Neuquén y Río Negro.

