¿Cómo estará el tiempo este lunes 25 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
LUNES 25 DE AGOSTO 2025: Pronóstico del tiempo en Río Negro y Neuquén. Nubosidad variable y períodos de vientos moderados. Lluvias débiles y nevadas en cordillera.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nublado a parcialmente nublado.
Probables lluvias hacia al cordillera. Mejorando.
Viento moderado a regular del oeste.
MIN. 4°C | MÁX. 10°C.-
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Parcialmente nublado a despejado.
Viento moderado a regular del oeste.
MIN. 3°C | MÁX. 14°C.-
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Parcialmente nublado a despejado.
Viento moderado a leve de direcciones variables.
MIN. 1°C | MÁX. 16°C.-
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Parcialmente nublado a despejado.
Viento leve del sector oeste.
MIN. 4°C | MÁX. 18°C.–
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Algo nublado a despejado.
Viento moderado del sudoeste.
MIN. 6°C | MÁX. 21°C.-
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Algo nublado a despejado.
Viento moderado a leve del oeste rotando al norte.
MIN. 8°C | MÁX. 18°C.-
Comentarios