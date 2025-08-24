ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

¿Cómo estará el tiempo este lunes 25 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LUNES 25 DE AGOSTO 2025: Pronóstico del tiempo en Río Negro y Neuquén. Nubosidad variable y períodos de vientos moderados. Lluvias débiles y nevadas en cordillera.

Redacción

Por Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nublado a parcialmente nublado.
Probables lluvias hacia al cordillera. Mejorando.
Viento moderado a regular del oeste.
MIN. 4°C | MÁX. 10°C.-

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Parcialmente nublado a despejado.
Viento moderado a regular del oeste.
MIN. 3°C | MÁX. 14°C.-

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Parcialmente nublado a despejado.
Viento moderado a leve de direcciones variables.
MIN. 1°C | MÁX. 16°C.-

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Parcialmente nublado a despejado.
Viento leve del sector oeste.
MIN. 4°C | MÁX. 18°C.

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Algo nublado a despejado.
Viento moderado del sudoeste.
MIN. 6°C | MÁX. 21°C.-

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Algo nublado a despejado.
Viento moderado a leve del oeste rotando al norte.
MIN. 8°C | MÁX. 18°C.-


Temas

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios