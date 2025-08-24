¿Cómo estará el tiempo este lunes 25 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nublado a parcialmente nublado.

Probables lluvias hacia al cordillera. Mejorando.

Viento moderado a regular del oeste.

MIN. 4°C | MÁX. 10°C.-

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Parcialmente nublado a despejado.

Viento moderado a regular del oeste.

MIN. 3°C | MÁX. 14°C.-

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Parcialmente nublado a despejado.

Viento moderado a leve de direcciones variables.

MIN. 1°C | MÁX. 16°C.-

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Parcialmente nublado a despejado.

Viento leve del sector oeste.

MIN. 4°C | MÁX. 18°C.–

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Algo nublado a despejado.

Viento moderado del sudoeste.

MIN. 6°C | MÁX. 21°C.-

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Algo nublado a despejado.

Viento moderado a leve del oeste rotando al norte.

MIN. 8°C | MÁX. 18°C.-