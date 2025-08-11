ESCUCHÁ RN RADIO
¿Cómo estará el tiempo este martes 12 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

Descenso de la temperatura, con persistencia de la nubosidad y baja probabilidad de heladas. Ingreso de aire más húmedo a partir del jueves.

Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Lluvias hacia la cordillera. Mejorando. Viento moderado del oeste. MIN 2°C /// MAX 8°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nubosidad variable. Períodos inestables. Mejorando. Viento regular a moderado del sudoeste. MIN -2°C /// MAX 11°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Probables lluvias y nevadas hacia la cordillera. Mejorando. Viento moderado del sector oeste. MIN 4°C /// MAX 12°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Lluvias hacia la cordillera. Mejorando. Viento moderado del oeste. MIN 1°C /// MAX 12°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad variable. Períodos inestables. Mejorando. Viento moderado del sudoeste. MIN 4°C /// MAX 14°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Períodos inestables. Mejorando. Viento moderado del sudoeste. Rotando al sur. MIN 4°C /// MAX 14°C


