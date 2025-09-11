¿Cómo estará el tiempo este viernes 12 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Ascenso de la temperatura. Mejoran las condiciones en toda la cordillera. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Desmejorando en cordillera hacia la noche con lluvias. Viento moderado a regular del noroeste. Neblinas. MIN 1°C /// MAX 14°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Despejado a parcialmente nublado. Viento regular del sector norte con ráfagas. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 20°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Despejado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del sector norte rotando al oeste. Neblinas. MIN 4°C /// MAX 21°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Desmejorando en cordillera por la noche. Viento moderado a regular del noroeste. Neblinas. MIN 3°C /// MAX 18°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Despejado a parcialmente nublado. Viento regular del sector norte con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 26°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Despejado a parcialmente nublado. Viento regular del sector norte con ráfagas. Neblinas matinales. MIN 8°C /// MAX 20°C
