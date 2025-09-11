¿Cómo estará el tiempo este viernes 12 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Desmejorando en cordillera hacia la noche con lluvias. Viento moderado a regular del noroeste. Neblinas. MIN 1°C /// MAX 14°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Despejado a parcialmente nublado. Viento regular del sector norte con ráfagas. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 20°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Despejado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del sector norte rotando al oeste. Neblinas. MIN 4°C /// MAX 21°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Desmejorando en cordillera por la noche. Viento moderado a regular del noroeste. Neblinas. MIN 3°C /// MAX 18°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Despejado a parcialmente nublado. Viento regular del sector norte con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 26°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Despejado a parcialmente nublado. Viento regular del sector norte con ráfagas. Neblinas matinales. MIN 8°C /// MAX 20°C