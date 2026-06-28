¿Netflix, Prime Video o Max?: en qué plataforma ver la segunda temporada de «Love is Blind Argentina»

El reality de parejas que revolucionó el streaming en el país está de regreso, pero su desembarco ocurre en medio del peor escenario posible. Netflix es la plataforma dueña de los derechos y encargada de emitir en exclusiva la segunda temporada de «Love is Blind: Argentina», el experimento social que busca comprobar si el amor es verdaderamente ciego.

A pesar de que el estreno se vio severamente salpicado por el escándalo policial tras el juicio por violencia de genero contra uno de los exparticipantes de la primera edición, la aplicación de la N roja decidió seguir adelante con la programación. Con la conducción ratificada de la dupla compuesta por Wanda Nara y Darío Barassi, el show promete transformarse en el contenido más visto del mes.

Cronograma de servicio: cuándo salen los capítulos

Para evitar que los usuarios consuman todo el contenido en una sola noche y estirar la conversación en redes sociales, Netflix aplicará una estrategia de estreno en cuatro partes consecutivas:

Parte 1: Ya disponible desde el domingo 28 de junio.

Ya disponible desde el domingo 28 de junio. Parte 2: domingo 5 de julio.

domingo 5 de julio. Parte 3: domingo 12 de julio.

domingo 12 de julio. Parte 4 (Gran Final): jueves 16 de julio.

¿Cuánto cuesta ver «Love is Blind Argentina» este mes?

Para los usuarios que quieran seguir el minuto a minuto del programa desde sus hogares, las tarifas oficiales de los planes mensuales de la plataforma en el país se estructuran de la siguiente manera:

Plan Básico: $6.999 (más impuestos). Permite una sola pantalla en definición estándar.

$6.999 (más impuestos). Permite una sola pantalla en definición estándar. Plan Estándar: $11.999 (más impuestos). Habilita dos pantallas simultáneas en Full HD y la opción de agregar un miembro extra.

$11.999 (más impuestos). Habilita dos pantallas simultáneas en Full HD y la opción de agregar un miembro extra. Plan Premium: $16.999 (más impuestos). Acceso en cuatro dispositivos en simultáneo con definición 4K Ultra HD y sonido envolvente.

El formato ciego: 32 solteros aislados por una pared

La producción mantendrá el formato estricto que consagró a la franquicia a nivel internacional. Un total de 32 participantes ingresarán a las famosas «cabinas» con el objetivo de encontrar a su alma gemela guiándose únicamente por la personalidad y las charlas compartidas.

Separados por una pared, los solteros y solteras no pueden conocer su aspecto físico hasta el momento de comprometerse matrimonialmente. Recién en ese instante se encuentran cara a cara, iniciando una convivencia express que determinará si la relación sobrevive a la realidad del espejo o si termina en una desilusión masiva frente a las cámaras.