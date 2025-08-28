¿Cómo estará el tiempo este viernes 29 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Se prevé el ingreso de aire húmedo polar con vientos débiles, nubosidad variable y descenso de la temperatura. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Parcialmente nublado a nublado. Inestable con ocasionales lluvias. Viento moderado del sudeste. MIN 4°C /// MAX 11°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Parcialmente nublado, luego nuboso. Desmejorando con algunas lluvias. Viento regular del sudeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 13°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable, luego nublado. Desmejorando con lluvias. Viento leve del oeste cambiando a regular del sudeste. Neblinas. MIN 5°C /// MAX 14°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable, luego nublado. Desmejorando con algunas lluvias. Viento leve del oeste cambiando a moderado a regular del sudeste. MIN 4°C /// MAX 15°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad en aumento. Desmejorando con lluvias, algunas tormentas hacia valle medio. Viento variable cambiando a regular del sudeste con ráfagas. MIN 6°C /// MAX 19°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Parcialmente nublado a nublado. Desmejorando especialmente hacia la noche con lluvias, algunas tormentas. Viento moderado del sur aumentando a regular con ráfagas. MIN 10°C /// MAX 18°C
