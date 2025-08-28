¿Cómo estará el tiempo este viernes 29 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Parcialmente nublado a nublado. Inestable con ocasionales lluvias. Viento moderado del sudeste. MIN 4°C /// MAX 11°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Parcialmente nublado, luego nuboso. Desmejorando con algunas lluvias. Viento regular del sudeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 13°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable, luego nublado. Desmejorando con lluvias. Viento leve del oeste cambiando a regular del sudeste. Neblinas. MIN 5°C /// MAX 14°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable, luego nublado. Desmejorando con algunas lluvias. Viento leve del oeste cambiando a moderado a regular del sudeste. MIN 4°C /// MAX 15°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad en aumento. Desmejorando con lluvias, algunas tormentas hacia valle medio. Viento variable cambiando a regular del sudeste con ráfagas. MIN 6°C /// MAX 19°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Parcialmente nublado a nublado. Desmejorando especialmente hacia la noche con lluvias, algunas tormentas. Viento moderado del sur aumentando a regular con ráfagas. MIN 10°C /// MAX 18°C