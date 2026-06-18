Empleadas domésticas: ¿a cuánto llega el pago por cuatro horas semanales en julio 2026?.

Bajo los lineamientos fijados por la Resolución N°4/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), el esquema salarial de las empleadas domésticas por cuatro horas semanales en julio 2026 aplicará el último tramo de aumentos acumulativos, establecido en un 1,4%.

A diferencia de las jornadas extensas, las contrataciones de empleadas domésticas que no superan las 24 horas semanales se rigen estrictamente por el valor de la hora suelta, un cálculo que este mes experimenta un reordenamiento de fondo: la absorción definitiva del saldo del bono extraordinario de marzo dentro del salario básico formalizado ante ARCA.

En la Patagonia, esta reconfiguración eleva el piso de los aportes obligatorios para empleadas domésticas, debido a la vigencia del plus por zona desfavorable.

Escala salarial oficial para empleadas domésticas: el pago por cuatro horas semanales en julio 2026

Al consolidarse la última actualización de la paritaria cuatrimestral y el traspaso total de las sumas no remunerativas al sueldo básico, la grilla del sector experimenta una suba nominal en todas sus prestaciones.

La normativa de la CNTCP determina que estos valores para las empleadas domésticas por cuatro horas semanales vigentes en julio 2026 configuran los mínimos de ley, para el territorio nacional:

Personal para tareas generales (Limpieza) : con retiro, el pago por la jornada de cuatro horas semanales se establece en $14.934,88 mensuales (basado en el valor hora de $3.733,72). Sin retiro, el monto base es de $15.985,80.

: con retiro, el pago por la jornada de cuatro horas semanales se establece en $14.934,88 mensuales (basado en el valor hora de $3.733,72). Sin retiro, el monto base es de $15.985,80. Asistencia y cuidado de personas (Niñeras y cuidadores) : en la cuarta categoría con retiro, el pago por cuatro horas semanales queda en $15.985,80; mientras que la modalidad sin retiro se ubica en $17.743,44.

: en la cuarta categoría con retiro, el pago por cuatro horas semanales queda en $15.985,80; mientras que la modalidad sin retiro se ubica en $17.743,44. Tareas específicas : para cocineros o personal con conocimientos técnicos, el piso por cuatro horas semanales alcanza los $16.893,00 con retiro y $18.388,72 sin retiro.

: para cocineros o personal con conocimientos técnicos, el piso por cuatro horas semanales alcanza los $16.893,00 con retiro y $18.388,72 sin retiro. Supervisores : la categoría de mayor responsabilidad jerárquica estipula un desembolso de $17.755,08 con retiro por esta carga horaria.

: la categoría de mayor responsabilidad jerárquica estipula un desembolso de $17.755,08 con retiro por esta carga horaria. Caseros: para el personal que reside en el lugar de las tareas, el piso mínimo por cuatro horas semanales queda fijado en $15.985,80.

Empleadas domésticas: el plus por zona desfavorable y las obligaciones en el recibo digital de julio 2026

Para las familias que contratan empleadas domésticas por cuatro horas semanales en Neuquén o Río Negro, la liquidación de julio 2026 debe registrar el impacto acumulado de los derechos territoriales.

Al absorberse por completo el remanente del bono de marzo en el salario básico nacional, el cálculo del adicional por zona desfavorable —ratificado en un 31% obligatorio— se realiza sobre un monto formalizado superior.

El cálculo en el sur