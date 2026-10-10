Feriado del 12 de octubre: los horarios de los pasos a Chile desde Neuquén para viajar este fin de semana largo

Con motivo del feriado del lunes 12 de octubre, fecha en que se conmemora el Día de la Diversidad Cultural, se espera gran movimiento hacia los pasos a Chile durante el fin de semana largo. Por esto es importante recordar los horarios de los cruces en Neuquén.

Se recomienda desde Vialidad Nacional y provincial chequear el estado de las rutas.

Fin de semana largo: los horarios de los pasos a Chile

Hay que recordar que Chile cambió su hora al esquema de verano, por lo que actualmente comparte el mismo huso horario con Argentina.

De este modo, los horarios de apertura y cierre en los pasos fronterizos con Neuquén quedan configurados de la siguiente manera:

1. Paso Cardenal Samoré (Villa La Angostura / Puyehue)

Horario de atención: De 09:00 a 19:00 horas (horario general de apertura en frontera).

De (horario general de apertura en frontera). Nota: El flujo de egreso e ingreso suele coordinarse dentro de esa franja, aunque las autoridades aconsejan chequear el cierre de barreras temprano según la congestión de vehículos livianos y transporte de cargas.

2. Paso Pino Hachado (Las Lajas / Liucura)

Horario de atención: De 09:00 a 18:00 horas .

De . Nota: Es el paso principal para vehículos de gran porte y particulares hacia la IX Región de La Araucanía. Recordá verificar el parte matutino de Vialidad Nacional por posibles vientos o neviscas en alta montaña.

3. Paso Mamuil Malal (ex Tromen – Junín de los Andes)

Horario de atención: De 08:00 a 19:00 horas para el egreso desde Argentina hacia Chile, y de 08:00 a 19:00 horas para el ingreso al país.

4. Paso Hua Hum (San Martín de los Andes / Lago Nonthué)

Horario de atención: De 08:00 a 19:00 horas en ambas direcciones (egreso e ingreso).

5. Paso Icalma (Villa Pehuenia)

Horario de atención: De 09:00 a 18:00 horas.

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