Cómo saber si alguien usa tu wifi sin permiso y qué hacer si eso pasa

Muchos usuarios notan que su wifi se vuelve más lento y sospechan que alguien la usa sin permiso. Detectar intrusos no es tan difícil: existen métodos simples para reforzar la seguridad de la red doméstica. Te dejamos los detalles en esta nota.

Cómo saber si alguien usa tu wifi sin permiso

Una forma rápida de saber si alguien usa tu wifi sin permiso es observar el router. Si todos los dispositivos están apagados y las luces siguen parpadeando, puede haber un equipo desconocido conectado.

También podés usar apps como Fing, Who’s on My WiFi o el verificador de F-Secure, que muestran los dispositivos activos y alertan ante intentos de hackeo.

Desde la configuración del router, en “Dispositivos conectados”, podés ver direcciones MAC y nombres. Si algo no te resulta familiar, probablemente sea un intruso.

Ante cualquier sospecha, cambiá la contraseña, el nombre de la red y activá el cifrado WPA2 o WPA3. Desactivar el WPS y mantener el firmware actualizado evitará futuros accesos no autorizados.

Sugerencias para mejorar el wifi sin gastar dinero

Paralelamente, se puede mejorar la señal de wifi con pequeños cambios en la casa. Para ello se debe:

Ubicar el router en el centro de la casa, a una altura de al menos un metro.

de la casa, a una altura de al menos un metro. Evitar obstáculos físicos , como paredes gruesas, espejos o muebles grandes.

, como paredes gruesas, espejos o muebles grandes. Alejarlo de electrodomésticos , en especial microondas o teléfonos inalámbricos.

, en especial microondas o teléfonos inalámbricos. Cambiar el canal de transmisión , para reducir la interferencia con redes vecinas.

, para reducir la interferencia con redes vecinas. Actualizar el firmware, ya que muchos equipos mejoran el rendimiento con la última versión del software.

Estas medidas suelen ser suficientes para notar un cambio inmediato en la velocidad de navegación. Las mismas no requieren conocimientos técnicos avanzados ni gastos adicionales porque alcanza con observar y hacer ajustes simples.