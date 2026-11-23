La cuenta regresiva para las vacaciones de verano 2027 ya comenzó y, además de elegir el destino y buscar alojamiento, hay un factor que cada vez cobra más importancia: el clima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027, con un panorama que muestra diferencias importantes entre las distintas regiones del país.

Según el informe oficial, algunas zonas podrían registrar lluvias superiores a las habituales, mientras que otras presentan una tendencia hacia condiciones más secas.

La meteoróloga Cindy Fernández, de Meteored, explicó que estas perspectivas permiten conocer tendencias generales, pero no anticipar cómo estará el tiempo durante una fecha específica.

Verano 2027: qué zonas de Argentina podrían tener más lluvias

De acuerdo con el pronóstico del SMN, existe una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a los valores normales en diferentes sectores del país.

Entre las regiones destacadas aparecen:

Litoral argentino: con mayores probabilidades de lluvias por encima de lo habitual, especialmente hacia el norte.

con mayores probabilidades de lluvias por encima de lo habitual, especialmente hacia el norte. Córdoba y oeste de Santa Fe: donde también se proyectan precipitaciones superiores a los promedios históricos.

donde también se proyectan precipitaciones superiores a los promedios históricos. La Pampa y Buenos Aires: con tendencia a lluvias superiores a las normales, aunque la señal disminuye hacia el este bonaerense.

con tendencia a lluvias superiores a las normales, aunque la señal disminuye hacia el este bonaerense. Centro-norte de la Patagonia: con probabilidades de precipitaciones normales o superiores a las habituales.

En cambio, el sur de la Patagonia y sectores del oeste del noroeste argentino presentan una mayor probabilidad de lluvias inferiores a los valores normales.

Estas tendencias no significan que vaya a llover todos los días en las regiones más húmedas ni que las zonas más secas estén libres de tormentas.

Qué se espera para Río Negro y Neuquén durante el inicio del verano

Para quienes planean viajar por Río Negro y Neuquén, el informe presenta diferencias según la ubicación geográfica.

En el centro y norte de la Patagonia se esperan precipitaciones entre normales y superiores a las habituales, mientras que hacia el sur patagónico predomina una tendencia más seca.

Respecto de las temperaturas, el noreste patagónico presenta probabilidades de valores normales o inferiores a los habituales, mientras que en el oeste de la región aparecen condiciones normales o superiores.

Esto no descarta jornadas de calor intenso, tormentas o cambios bruscos de temperatura.

Por eso, quienes elijan destinos como Bariloche, Las Grutas, San Martín de los Andes o Villa La Angostura deberán consultar los pronósticos específicos de cada localidad cuando se acerque la fecha del viaje.

¿Un verano con menos calor? Qué anticipa el SMN

Otro dato destacado del pronóstico es la posibilidad de temperaturas medias inferiores a las normales en buena parte del centro argentino.

La tendencia se observa especialmente en Córdoba, el sudoeste de Santa Fe, el este de San Luis, el este de La Pampa y el oeste de Buenos Aires.

Sin embargo, una temperatura media inferior a la habitual no significa que no puedan registrarse olas de calor.

El informe analiza el comportamiento general del trimestre y no permite conocer las temperaturas exactas de cada jornada.

Los 5 consejos para organizar las vacaciones según el clima

Antes de reservar alojamiento o definir actividades, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones:

Consultar el pronóstico trimestral: permite conocer las tendencias generales del destino. Revisar el clima histórico: ayuda a identificar las temperaturas y lluvias habituales para la época. Elegir alojamientos con opciones flexibles: las políticas de cancelación pueden resultar útiles ante cambios de planes. Preparar actividades alternativas: especialmente cuando se organizan vacaciones con excursiones al aire libre. Controlar el pronóstico diario antes de viajar: es la herramienta más adecuada para conocer las condiciones esperadas durante la estadía.

El dato clave antes de reservar las vacaciones 2027

El SMN advierte que los pronósticos trimestrales no permiten anticipar si lloverá un día determinado, ya que describen probabilidades para un período de tres meses.

Por eso, no conviene descartar un destino únicamente porque tenga una tendencia a precipitaciones superiores a las normales.

La mejor estrategia es utilizar la información climática como orientación y consultar los pronósticos actualizados cuando se acerque la fecha de salida.

De esta manera, es posible organizar las vacaciones de verano con mayor información, sin depender de predicciones que todavía no pueden ofrecer certezas sobre cada jornada.