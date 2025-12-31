ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Calor pleno para el brindis de Año Nuevo en el Alto Valle: el 2025 cierra con una máxima que supera los 30°C y poco viento

El pronóstico del tiempo anticipó que este 31 de diciembre tendrá un clima ideal para armar la mesa fuera y recibir el año nuevo. Mirá el detalle del clima.

Redacción

Por Redacción

Calor intenso en el Alto Valle.

Llegamos finalmente al último día del 2025 y faltan tan solo unas horas para recibir el 2026. Los preparativos para celebrar el Año Nuevo ya iniciaron en el Alto Valle y la duda que todos tenían finalmente se resolvió con el parte del pronóstico actualizado: será un clima ideal para brindar al aire libre.

Año Nuevo en el Alto Valle: el clima de este 31 de diciembre

El pronóstico del tiempo anticipó que este miércoles las condiciones climáticas se mantendrán similares a las del martes en la región del Alto Valle. En líneas generales se prevé un clima con temperaturas elevadas, leve presencia de viento y un cielo con sol radiante.

En Neuquén capital la máxima será de 34°C, mientras que la mínima se ubicará en los 20°C. El viento registrará una velocidad entre los 23 y 31 km/h durante la tarde, pero hacia la tarde bajará hasta los 7 y 12 km/h. En tanto las ráfagas no superarán los 41 km/h.

En Roca, Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Cervantes, Mainqué, Huergo, Godoy y Regina, se esperan las mismas condiciones:

  • La temperatura máxima a la tarde será de 36°C, mientras que en horas de la noche descenderá hasta mantenerse en los 26°C.
  • El viento registrará una velocidad entre los 23 y 31 km/h durante la tarde, pero hacia la tarde bajará hasta los 13 y 21 km/h. En estas ciudades las ráfagas alcanzarán los 48km/h.

Temas

Alto Valle

Año nuevo

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

