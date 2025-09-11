Corte de agua en Roca este jueves 11 de septiembre: ¿A qué hora regresa el suministro?

Autoridades de Aguas Rionegrinas informaron que este jueves el suministro estará cortado en un sector de Roca. Conocé acá el motivo del corte y cuándo regresará a funcionar con normalidad.

Corte de agua en Roca este jueves 11 de septiembre: ¿A qué hora regresará el suministro?

Este jueves 11 de septiembre 2025, desde Aguas Rionegrinas anunciaron que el suministro estará cortado en Roca. El sector afectado es la zona baja de la ciudad, comprendida al Sur del Canal Principal y al Este de calle Maipú, incluido el casco céntrico y zonas aledañas.

El corte se debe a la reparación de dos cañerías de agua potable, ubicadas en calle 25 de Mayo al 50 y la otra en calle Tucuman esq Walsh. Además, resaltaron que está previsto que el suministro regrese a partir del mediodía.

Por dudas, consultas o reclamos está disponible la línea de WhatsApp 2920 402808 y la línea gratuita 0800 999 24827.

Corte de agua en Roca este jueves 11 de septiembre: recomendaciones para cuidar el suministro

En situaciones en las cuáles el suministro se encuentra cortado, es recomendable priorizar determinadas acciones. Algunas de ellas son: