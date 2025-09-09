Heroico rescate en Roca: un policía entró a una casa en llamas y salvó a una mujer que estaba atrapada

Un heroico rescate se registró este martes en General Roca. Un efectivo de la Policía de Río Negro salvó a una mujer que había quedado atrapada en su casa en medio de un incendio.

El hecho ocurrió a las 14, en una vivienda ubicado sobre la calle Rosario de Santa Fe, en la zona norte de la ciudad.

Allí, se desencadenó un incendio que obligó un rápido despliegue de bomberos voluntarios y personal de la Comisaría 21°.

Apenas arribaron, un efectivo tuvo que ingresar a la propiedad envuelta en llamas, ya que adentro había una mujer de 77 años sola y desorientada, y logró retirarla del lugar.

Cómo se encuentra la mujer rescatada de un incendio en Roca

Gracias a esta maniobra, la dueña de la vivienda pudo ser rápidamente asistida por personal médico y trasladada inmediatamente en ambulancia al hospital local, donde permanece internada debido a la inhalación de humo.

Por otra parte, según el informe preliminar de Bomberos, el fuego se habría originado a raíz de un cortocircuito eléctrico en una de las habitaciones.

Las llamas afectaron parte de la vivienda, aunque la rápida intervención evitó que se propagaran aún más.