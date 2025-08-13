Corte de agua en Roca este miércoles 13 de agosto 2025: ¿Cuándo regresará el servicio?

Autoridades de Aguas Rionegrinas comunicaron que el servicio de agua potable estará cortado en un sector de Roca. Enterate acá cuándo regresa el suministro.

Corte de agua en Roca este miércoles 13 de agosto: ¿Cuándo regresará el servicio?

Este miércoles, desde Aguas Rionegrinas informaron que el servicio se verá afectado en la zona baja de Roca. Este corte se debe a la reparación de una cañería en la intersección de Vintter y Viedma.

La zona afectada por el corte es el sector comprendido al sur del Canal Principal y al este de Calle Maipú, incluido el casco céntrico y zonas aledañas. Además, se anunció que se espera que el servicio se normalice alrededor de las 15 de este miércoles.

Por dudas, consultas o reclamos enviar mensajes por Whathsapp al 2920402808 o llamar a la línea telefónica gratuita 0800 999 24827.

Corte de agua en Roca este martes 12 de agosto: recomendaciones para cuidar el suministro

En situaciones en las cuáles el suministro se encuentra cortado, es recomendable priorizar determinadas acciones. Algunas de ellas son: