Gran apagón en Neuquén este jueves: CALF informó que cuatro barrios se quedaron sin luz, los motivos

Un gran apagón se registró este jueves a la noche en Neuquén. Según informó CALF, al menos cuatro barrios se quedaron sin luz. Qué se sabe.

«Debido a una emergencia, los sectores de La Sirena, Villa Florencia, Barrio Nuevo y Barrio Limay se encuentran sin servicio eléctrico», indicaron desde la cooperativa.

En medio del apagón, difundieron un video de cómo el tendido eléctrico de la calle registraba problemas de tensión sobre la calle Luis Beltrán.

Foto: Gentileza.

Según trascendió, el problema sería la explosión de un transformador en este sector. Desde CALF todavía no informaron qué ocasionó el apagón.

A casi una hora del corte se restablece el servicio en algunos barrios de Neuquén

CALF indicó que se «detectó la falla que afectaba al servicio» y que ya se realizaron maniobras de reconfiguración, por lo que la luz volvió en Villa Florencia, Barrio Nuevo y Barrio Limay minutos antes de las 22:30.

Por su parte, en La Sirena aún no volvió y anticiparon que el tiempo de reparación demandará entre «2 a 3 horas», por lo que se restablecería en horas de la madrugada.