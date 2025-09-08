ESCUCHÁ RN RADIO
CALF anunció nuevos cortes de luz para este martes y miércoles en Neuquén: durarán varias horas

Las interrupciones en el servicio eléctrico serán por distintas tareas de mantenimiento. Los horarios a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

CALF informó sobre un corte de luz en Neuquén capital este martes y miércoles.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán distintos puntos de la ciudad este martes y miércoles. Las interrupciones durarán hasta más de cuatro horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Martes con cortes de luz en Neuquén: zonas y horarios afectados

El martes habrá tres cortes programados:

De 08:30 a 13:00 h

  • Zonas afectadas: Zona aledaña a Perticone, entre Moquehue y Río Uruguay; y zona aledaña a la esquina de Perticone y Figueroa. También el Hipermercado Vital.
  • Motivo: Remodelación en la línea de distribución, mantenimiento y reparación de elementos vandalizados.

De 09:00 a 11:00 h

  • Zonas afectadas: SOLDIET – J.J. Lastra 1218.
  • Motivo: Cambio de seccionador y reparación de acometida.

De 11:00 a 13:00 h

  • Zonas afectadas: Zona aledaña a Gatica N°550.
  • Motivo: Remodelación de acometida trifásica que alimenta un equipo de medición.

Miércoles con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas

CALF también anticipó un corte programado para el miércoles 10 de septiembre

De 08:30 a 11:30 h

  • Zonas afectadas: Desde Lincoln hasta Houssay, entre Gatica y Leguizamón.
  • Motivo: Cambio y mantenimiento de seccionadores en Subestación Transformadora.

De 07:30 a 14:30 h

  • Zonas afectadas: Desde Leloir hasta Pinar, entre Buenos Aires y Mendoza.
  • Motivo: Reparación y mantenimiento de equipo subterráneo de maniobras en Media Tensión.

De 15:00 a 17:30 h

  • Zonas afectadas: Zona aledaña a El Cóndor, entre Elordi, Belgrano y Zeballos.
  • Motivo: Cambio de conductores por mantenimiento.

De 09:00 a 11:00 h

  • Zonas afectadas: Bolívar 710.
  • Motivo: Cambio de seccionadores de Baja Tensión, reparación y aislamiento de acometida.

De 11:00 a 13:00 h

  • Zonas afectadas: Zona aledaña a Edelman 557.
  • Motivo: Cambio de seccionadores de Baja Tensión, reparación y aislamiento de acometida.

