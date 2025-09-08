CALF anunció nuevos cortes de luz para este martes y miércoles en Neuquén: durarán varias horas
Las interrupciones en el servicio eléctrico serán por distintas tareas de mantenimiento. Los horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán distintos puntos de la ciudad este martes y miércoles. Las interrupciones durarán hasta más de cuatro horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Martes con cortes de luz en Neuquén: zonas y horarios afectados
El martes habrá tres cortes programados:
De 08:30 a 13:00 h
- Zonas afectadas: Zona aledaña a Perticone, entre Moquehue y Río Uruguay; y zona aledaña a la esquina de Perticone y Figueroa. También el Hipermercado Vital.
- Motivo: Remodelación en la línea de distribución, mantenimiento y reparación de elementos vandalizados.
De 09:00 a 11:00 h
- Zonas afectadas: SOLDIET – J.J. Lastra 1218.
- Motivo: Cambio de seccionador y reparación de acometida.
De 11:00 a 13:00 h
- Zonas afectadas: Zona aledaña a Gatica N°550.
- Motivo: Remodelación de acometida trifásica que alimenta un equipo de medición.
Miércoles con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas
CALF también anticipó un corte programado para el miércoles 10 de septiembre
De 08:30 a 11:30 h
- Zonas afectadas: Desde Lincoln hasta Houssay, entre Gatica y Leguizamón.
- Motivo: Cambio y mantenimiento de seccionadores en Subestación Transformadora.
De 07:30 a 14:30 h
- Zonas afectadas: Desde Leloir hasta Pinar, entre Buenos Aires y Mendoza.
- Motivo: Reparación y mantenimiento de equipo subterráneo de maniobras en Media Tensión.
De 15:00 a 17:30 h
- Zonas afectadas: Zona aledaña a El Cóndor, entre Elordi, Belgrano y Zeballos.
- Motivo: Cambio de conductores por mantenimiento.
De 09:00 a 11:00 h
- Zonas afectadas: Bolívar 710.
- Motivo: Cambio de seccionadores de Baja Tensión, reparación y aislamiento de acometida.
De 11:00 a 13:00 h
- Zonas afectadas: Zona aledaña a Edelman 557.
- Motivo: Cambio de seccionadores de Baja Tensión, reparación y aislamiento de acometida.
